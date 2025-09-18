7 sucos verdes e seus benefícios para a saúde / Crédito: EdiCase Culinaria

O suco verde é uma bebida rica em nutrientes, feita com ingredientes naturais como vegetais, frutas e ervas frescas. Saudável, ajuda o corpo a eliminar toxinas e promove uma sensação de leveza e bem-estar. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a saúde da pele e aumentam a energia. A seguir, veja 7 receitas de suco verde e seus benefícios para a saúde!

Suco verde para aumentar a energia Esse suco é uma ótima opção para quem busca hidratação e energia. O pepino é rico em água e auxilia na eliminação de toxinas, enquanto o espinafre fornece ferro e antioxidantes que fortalecem o corpo. Já a maçã, adiciona fibras, ajudando na saciedade e na digestão. O limão potencializa a absorção de nutrientes, além de atuar como um desintoxicante natural. Ingredientes 1 xícara de chá de espinafre fresco

fresco 1 maçã-verde cortada em pedaços

1/2 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida. Suco verde anti-inflamatório Esse suco combina os efeitos calmantes da alface, que ajudam a aliviar o estresse e melhorar a qualidade do sono, com o poder hidratante do melão, rico em vitaminas A e C. O gengibre, por sua vez, acelera o metabolismo, melhora a digestão e possui propriedades anti-inflamatórias. Ingredientes 3 folhas de alface-americana cortadas em tiras

1 fatia média de melão picada

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, bata as folhas de alface-americana, o melão, o gengibre e a água até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco verde para limpar o organismo A couve auxilia na limpeza do fígado e é rica em fibras, ajudando na saúde intestinal. O limão é um poderoso antioxidante, rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro. Já o gengibre, contribui com propriedades anti-inflamatórias e acelera o metabolismo. Ingredientes 2 folhas de couve fatiada

fatiada Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida. Suco verde para proteger o organismo O kiwi e o limão são fontes ricas de vitamina C, ajudando a fortalecer o sistema imunológico. O espinafre, por sua vez, contribui com ferro, fibras e antioxidantes. Já o pepino, ajuda a eliminar toxinas do organismo.

Ingredientes 1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água

Sementes de chia e pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida. Suco verde para eliminar toxinas Esse suco é altamente hidratante devido à melancia, que também é rica em licopeno, um antioxidante que protege as células. A rúcula adiciona propriedades detox, ajudando a limpar o organismo e a melhorar a saúde do fígado. O limão, por sua vez, potencializa o sabor e oferece vitamina C, além de auxiliar na digestão e na eliminação de toxinas. Ingredientes 1 xícara de chá de folhas de rúcula

Suco de 1/2 limão

1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada 200 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde para a saúde da pele A couve é rica em antioxidantes, vitamina A e C, que ajudam a combater os radicais livres e retardam o envelhecimento da pele. A hortelã traz frescor e auxilia na digestão, enquanto a água de coco mantém a pele hidratada e saudável. Ingredientes 1 folha de couve-crespa cortada em tiras

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida. Suco verde para controlar o inchaço A maçã é rica em fibras solúveis, que auxiliam na digestão e na eliminação de líquidos. O salsão possui efeito diurético natural, ajudando a reduzir a retenção de líquidos e o inchaço abdominal. Já o limão contribui para a eliminação de toxinas e adiciona um toque refrescante ao suco.