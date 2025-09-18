7 receitas práticas com alho-poró

7 receitas práticas com alho-poróVeja como utilizar esse vegetal em pratos deliciosos e fáceis
O alho-poró é um vegetal pertencente à família da cebola e do alho. Sua parte comestível é a base branca e o caule verde-claro. Ele possui um sabor suave e levemente adocicado, sendo frequentemente utilizado como ingrediente em diversas culinárias ao redor do mundo. Sua versatilidade na cozinha se deve à capacidade de adicionar textura a uma variedade de pratos, além de complementar outros ingredientes, sem dominar o paladar.
A seguir, veja como preparar 5 receitas práticas com alho-poró!
Batata gratinada com alho-poró
Ingredientes
- 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 300 g de creme de leite
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Adicione o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas, tempere com sal e cubra com o creme de alho-poró. Finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com alho-poró
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho amassados
- 8 tomates-cerejas
- 1/2 xícara de chá de repolho roxo picado
- 1/2 talo de alho-poró fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de açafrão em pó
- Suco de 1/2 limão
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a cebola, os tomates-cerejas, o repolho roxo, o alho-poró, a páprica, o azeite, o sal e o suco de limão. Misture bem e reserve. Em uma panela, coloque o arroz, o leite e o açafrão. Leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o alho e a noz-moscada e mexa por mais 1 minuto. Desligue o fogo, transfira o arroz para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire o arroz do forno e acrescente a mistura de vegetais por cima. Volte ao forno por mais 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva a seguir.
Frango cremoso com alho-poró
Ingredientes
- 500 g de coxa de frango
- 3 talos de alho-poró cortados em pedaços grandes
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 200 ml de creme de leite
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 1 colher de chá de mostarda
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere as coxas de frango com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e sele as coxas de frango até dourarem. Reserve. Na mesma frigideira, adicione a manteiga. Refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e cozinhe até ficar macio. Polvilhe a farinha de trigo e mexa bem para engrossar.
Despeje o caldo de legumes e mexa até formar um creme. Junte o creme de leite e a mostarda, mexendo até ficar cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque as coxas de frango douradas. Cubra com o molho de alho-poró. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o frango terminar de cozinhar e o molho borbulhar. Sirva em seguida.
Salada de quiabo com alho-poró
Ingredientes
- 300 g de quiabo
- 1 alho-poró cortado em fatias finas
- 1/2 maço de salsinha picado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de sal
- Azeite a gosto
Modo de preparo
Com uma faca, remova as pontas do quiabo e corte no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o quiabo até ficar levemente dourado. Em uma saladeira, misture o quiabo com o alho-poró e tempere com azeite, suco de limão, salsinha e sal. Sirva em seguida.
Panqueca de vegetais
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1 xícara de chá de repolho fatiado
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 2 cenouras raladas
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho-poró, a cenoura e o repolho. Refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente a água e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
No liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o ovo, o fermento e uma pitada de sal até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite. Com ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e espalhe na frigideira. Assim que a panqueca estiver firme, vire-a para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, recheie as massas com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.
Quiche de alho-poró
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 100 g de manteiga em temperatura ambiente
- Água
- Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 talos de alho-poró fatiados
- 4 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
- 100 g de queijo brie sem a casca cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de noz-moscada ralada
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e o fermento. Acrescente a manteiga e amasse com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea e quebradiça. Se necessário, adicione água aos poucos para dar o ponto. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com a massa. Com um garfo, faça furos no fundo da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes do recheio até ficar homogêneo. Distribua o alho-poró por cima da massa e cubra com o creme batido. Leve ao forno médio preaquecido até o recheio firmar e ficar dourado. Sirva em seguida.
Creme de alho-poró com couve-flor
Ingredientes
- 1 couve-flor cortada em floretes
- 2 talos de alho-poró fatiados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes
- 150 ml de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola, o alho e o alho-poró até murcharem e liberarem aroma. Acrescente a couve-flor e cubra com o caldo de legumes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe em fogo médio até a couve-flor ficar bem macia. Desligue o fogo, transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar cremosa. Volte à panela, aqueça e adicione o creme de leite. Ajuste os temperos. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.