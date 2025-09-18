7 receitas práticas com alho-poró / Crédito: EdiCase Culinaria

O alho-poró é um vegetal pertencente à família da cebola e do alho. Sua parte comestível é a base branca e o caule verde-claro. Ele possui um sabor suave e levemente adocicado, sendo frequentemente utilizado como ingrediente em diversas culinárias ao redor do mundo. Sua versatilidade na cozinha se deve à capacidade de adicionar textura a uma variedade de pratos, além de complementar outros ingredientes, sem dominar o paladar. A seguir, veja como preparar 5 receitas práticas com alho-poró!

Batata gratinada com alho-poró Ingredientes 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

1 colher de sopa de manteiga

1 talo de alho-poró fatiado

300 g de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Adicione o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas, tempere com sal e cubra com o creme de alho-poró. Finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com alho-poró Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 2 xícaras de chá de leite

1 cebola picada

4 dentes de alho amassados

8 tomates-cerejas

1/2 xícara de chá de repolho roxo picado

1/2 talo de alho-poró fatiado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de açafrão em pó

Suco de 1/2 limão

Sal e noz-moscada ralada a gosto

1/2 xícara de chá de salsinha picada Modo de preparo Em um recipiente, coloque a cebola, os tomates-cerejas, o repolho roxo, o alho-poró, a páprica, o azeite, o sal e o suco de limão. Misture bem e reserve. Em uma panela, coloque o arroz, o leite e o açafrão. Leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o alho e a noz-moscada e mexa por mais 1 minuto. Desligue o fogo, transfira o arroz para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire o arroz do forno e acrescente a mistura de vegetais por cima. Volte ao forno por mais 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva a seguir. Frango cremoso com alho-poró Ingredientes 500 g de coxa de frango

3 talos de alho-poró cortados em pedaços grandes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

200 ml de creme de leite

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de mostarda

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, tempere as coxas de frango com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e sele as coxas de frango até dourarem. Reserve. Na mesma frigideira, adicione a manteiga. Refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e cozinhe até ficar macio. Polvilhe a farinha de trigo e mexa bem para engrossar. Despeje o caldo de legumes e mexa até formar um creme. Junte o creme de leite e a mostarda, mexendo até ficar cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque as coxas de frango douradas. Cubra com o molho de alho-poró. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o frango terminar de cozinhar e o molho borbulhar. Sirva em seguida.

Salada de quiabo com alho-poró Ingredientes 300 g de quiabo

1 alho-poró cortado em fatias finas

1/2 maço de salsinha picado

Suco de 1 limão

1 colher de chá de sal

Azeite a gosto Modo de preparo Com uma faca, remova as pontas do quiabo e corte no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o quiabo até ficar levemente dourado. Em uma saladeira, misture o quiabo com o alho-poró e tempere com azeite, suco de limão, salsinha e sal. Sirva em seguida. Panqueca de vegetais Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de chá de fermento químico

1 xícara de chá de repolho fatiado

1 talo de alho-poró fatiado

2 cenouras raladas

raladas 2 colheres de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho-poró, a cenoura e o repolho. Refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente a água e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o ovo, o fermento e uma pitada de sal até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite. Com ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e espalhe na frigideira. Assim que a panqueca estiver firme, vire-a para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, recheie as massas com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.

Quiche de alho-poró Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

100 g de manteiga em temperatura ambiente

Água

Farinha de trigo para polvilhar Recheio 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 talos de alho-poró fatiados

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

100 g de queijo brie sem a casca cortado em cubos

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher de chá de sal Modo de preparo Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e o fermento. Acrescente a manteiga e amasse com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea e quebradiça. Se necessário, adicione água aos poucos para dar o ponto. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com a massa. Com um garfo, faça furos no fundo da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Reserve. Recheio Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes do recheio até ficar homogêneo. Distribua o alho-poró por cima da massa e cubra com o creme batido. Leve ao forno médio preaquecido até o recheio firmar e ficar dourado. Sirva em seguida.