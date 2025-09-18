5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa / Crédito: EdiCase Culinaria

Todo mundo tem uma lembrança boa ligada a um prato com molho à bolonhesa. Pode ser o cheiro tomando conta da cozinha ou o gosto marcante que combina com tanta coisa diferente. Não é à toa que esse preparo se mantém entre os preferidos quando o assunto é mesa farta e saborosa. E o melhor é que a versatilidade dele abre espaço para criar opções criativas, indo além do esperado e surpreendendo no almoço. Para inspirar você, reunimos aqui 5 receitas com molho à bolonhesa. Confira!

Lasanha com molho à bolonhesa Ingredientes 500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

800 g de molho de tomate

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de massa para lasanha pré-cozida

400 g de queijo muçarela fatiado

200 g de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de orégano seco

Folhas de manjericão para finalizar Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o alho e a carne moída, mexendo até ficar bem soltinha e levemente dourada. Junte o extrato de tomate, o molho de tomate e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 25 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar. Após, em um refratário grande, coloque uma fina camada de molho. Cubra com a massa de lasanha, depois mais molho, fatias de muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com bastante molho, muçarela e parmesão por cima. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, até gratinar bem e o queijo ficar dourado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar. Decore com folhas frescas de manjericão e sirva quente. Panqueca com molho à bolonhesa Ingredientes Massa 250 g de farinha de trigo

500 ml de leite

2 ovos

30 ml de óleo

5 g de sal Recheio e cobertura

500 g de patinho moído

150 g de cebola picada

picada 10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

30 g de extrato de tomate

700 g de molho de tomate

5 g de sal

1 g de pimenta-do-reino moída

200 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado Modo de preparo Massa Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, os ovos, o óleo e o sal até ficar homogêneo. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque uma concha pequena de massa, espalhe em disco e cozinhe por 1 minuto de cada lado até dourar levemente. Repita até terminar a massa. Reserve. Recheio e cobertura

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar por completo, cerca de 8 minutos. Misture o extrato de tomate, o molho, o sal e a pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Após, coloque uma porção de bolonhesa dentro de cada panqueca, enrole e disponha em um refratário. Cubra com o restante do molho, espalhe a muçarela e finalize com o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos até o queijo derreter e gratinar levemente. Sirva em seguida. Nhoque com molho à bolonhesa Ingredientes Nhoque

1 kg de batata asterix

asterix 1 ovo

200 g de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para polvilhar Molho à bolonhesa 500 g de patinho moído

150 g de cebola picada

10 g de alho amassado

30 ml de azeite de oliva

30 g de extrato de tomate

800 g de tomate pelado amassado

1 folha de louro

300 g de queijo muçarela fresco cortado em pedaços

10 folhas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para polvilhar Modo de preparo Nhoque Em fogo médio, cozinhe as batatas inteiras com casca em uma panela com bastante água até ficarem macias, cerca de 40 minutos. Escorra, descasque ainda mornas e passe no espremedor. Espalhe a batata amassada sobre uma bancada enfarinhada com farinha de trigo e deixe esfriar por 10 minutos. Junte o ovo, o parmesão e o sal, misturando levemente. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e trabalhe a massa apenas até ficar lisa e macia. Divida a massa em 4 partes, enrole em tiras de 2 cm de espessura e corte pedaços de 2 cm. Polvilhe farinha de trigo para não grudar.