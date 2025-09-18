Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

Compreenda melhor as características dos librianos, desvendando algumas ideias sobre eles
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Libra geralmente é associado a equilíbrio, harmonia e diplomacia, já que esse signo é regido por Vênus e costuma valorizar relacionamentos e justiça. No entanto, a imagem dos nativos muitas vezes é simplificada demais, dando origem a diversos equívocos. Há quem acredite, por exemplo, que os librianos são sempre indecisos ou superficiais, quando, na verdade, sua forma de lidar com emoções e situações é muito mais complexa.

Por isso, confira 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!

1. Librianos são indecisos

Mito. Na verdade, os librianos são bem decididos. Contudo, devido ao desejo de agradar a todos e não gerar desarmonia, acabam por optar pelo que é melhor ou deixar que o outro escolha.

2. Librianos são compreensivos

Verdade. Os nativos de Libra possuem uma grande habilidade para compreender diferentes pontos de vista, sem julgamento e com acolhimento.

3. Librianos são vaidosos

Verdade. Regidos por Vênus, os librianos tendem a gostar de se cuidar, de se sentirem bem com o seu corpo e com a imagem que passam.

4. Librianos são racionais

Verdade. Apesar de ser regido por Vênus, Libra é um signo de Ar. Portanto, os nativos tendem a ponderar os acontecimentos de maneira mais racional, conseguindo assim compreender melhor o lado de todos os envolvidos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Astrologia edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar