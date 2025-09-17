Veja as etapas do desenvolvimento da fala das crianças / Crédito: EdiCase Saude

Recentemente, a influenciadora Virgínia Fonseca gerou debate nas redes sociais ao afirmar que seu filho caçula teria “um mês para falar”. A declaração resultou questionamentos entre os seguidores sobre os marcos do desenvolvimento infantil, principalmente sobre atrasos na fala. Para especialistas, cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. No entanto, além da fala, existem outros parâmetros que ajudam pais e profissionais de saúde a acompanharem o progresso da comunicação da criança, como sorrisos, balbucios e respostas sonoras.

“É essencial observar não apenas quando a criança começa a falar, mas todo o conjunto de sinais de desenvolvimento comunicativo e de linguagem”, explica a fonoaudióloga Letícia Sena. Segundo ela, atrasos podem estar ligados a diferentes fatores — desde questões transitórias até condições como transtornos de linguagem, autismo ou síndromes genéticas. “Estar atento precocemente faz toda a diferença. O cérebro da criança na primeira infância está em pleno desenvolvimento, criando conexões que serão fortalecidas ou descartadas nas chamadas podas neurais. Se essas conexões não forem bem estimuladas, a criança pode passar por etapas cruciais sem ter consolidado habilidades importantes”, alerta a profissional. Marcos importantes no desenvolvimento da falae da linguagem Veja marcos importantes no desenvolvimento da fala da criança conforme a idade: 12 meses: primeiras palavras simples, como “mamãe” ou “papai”;

primeiras palavras simples, como “mamãe” ou “papai”; 18 meses: vocabulário entre 5 e 20 palavras;

vocabulário entre 5 e 20 palavras; 2 anos: frases curtas de duas palavras;

frases curtas de duas palavras; 3 anos: fala compreensível para a família na maior parte do tempo;

fala compreensível para a na maior parte do tempo; 4 a 5 anos: discurso claro, frases complexas e narrativas simples. Ausência de palavras aos 16 meses, dificuldade de formar frases de duas palavras aos 2 anos, ou fala ainda pouco compreensível aos 3 anos, são sinais de alerta, indicando a necessidade de procurar ajuda profissional.