6 receitas com peixes para variar o cardápio / Crédito: EdiCase Culinaria

Com sua versatilidade na cozinha e benefícios nutricionais, os peixes oferecem uma ampla gama de possibilidades para quem busca diversificar o cardápio. Explorar novas opções culinárias é uma maneira empolgante de adicionar variedade e sabor ao nosso dia a dia, e quando se trata de uma alimentação saudável e deliciosa, esse alimento desempenha um papel fundamental. A seguir, confira 6 receitas com peixes para variar o cardápio!

Moqueca Ingredientes 400 g de cação em pedaços

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de água

Sal, azeite de dendê e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até dourar. Adicione o tomate, o leite de coco, o azeite de dendê e a água e mexa. Acrescente o peixe e cozinhe por 15 minutos. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e junte o coentro. Sirva em seguida. Sardinha com tomate Ingredientes 16 sardinhas

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

3 colheres de sopa de óleo

1 cubo de caldo de legumes dissolvido em 1/2 xícara de chá de água fervente

6 talos de agrião Modo de preparo Limpe as sardinhas e reserve. Coloque o óleo em uma panela, aqueça em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Junte o caldo de legumes dissolvido e deixe cozinhar por 2 minutos. Adicione as sardinhas e cozinhe por mais 10 minutos. Coloque os tomates em uma travessa e despeje o caldo quente com as sardinhas sobre eles. Sirva em seguida. Truta grelhada com amêndoas Ingredientes 2 filés de truta com pele

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas

laminadas 1 colher de sopa de manteiga

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 fio de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de truta com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Após, aqueça uma frigideira antiaderente com azeite de oliva em fogo médio. Disponha o peixe sobre a panela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e doure as amêndoas. Desligue o fogo e sirva as trutas acompanhadas com as amêndoas. Salmão grelhado com limão Ingredientes 2 filés de salmão

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de orégano

Manjericão grego para finalizar Modo de preparo Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o alho, a páprica defumada, o orégano e o azeite de oliva até formar uma pastinha. Espalhe essa mistura sobre a superfície dos filés, formando uma crosta. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o salmão com a pele voltada para baixo por 4 minutos. Vire com cuidado e deixe grelhar do outro lado por mais 4 minutos. Finalize com o manjericão e sirva em seguida.