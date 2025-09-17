6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas / Crédito: EdiCase Saude

Encarar o desafio de uma maratona ou meia-maratona vai muito além da paixão pela corrida. Trata-se de uma jornada que exige disciplina, organização e um olhar atento para cada detalhe do corpo e da mente. Treinos consistentes, nutrição equilibrada e estratégias de prevenção são tão importantes quanto a força de vontade. Para ajudar quem sonha em completar a prova com energia e sem contratempos, a médica do esporte Flávia Magalhães e o fisioterapeuta esportivo Rodolfo Parreira, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), compartilham orientações importantes. Confira!

1. Planeje o treino com antecedência O ideal é treinar de quatro a seis meses antes da prova, aumentando gradualmente a quilometragem, realizando fortalecimento muscular e incluindo treinos de coordenação. 2. Faça uma avaliação médica Antes de iniciar os treinos de corrida, é fundamental passar por avaliação para checar a saúde cardiovascular e prevenir lesões. 3. Atenção à hidratação e à alimentação durante a preparação para a maratona Nas 48 horas que antecedem a corrida, aumente o consumo de água e inclua carboidratos na dieta. Durante a maratona, utilize géis de carboidrato e isotônicos já testados nos treinos. 4. Use apenas roupas e tênis já testados Roupas e tênis novos podem causar bolhas e desconforto. O ideal é correr com aquilo que já foi usado durante os treinos.