5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia é essencial para garantir energia, disposição e bem-estar. No almoço, incluir fontes de proteína vegetal pode ser uma escolha saudável e versátil, já que contribui para a saciedade, auxilia na recuperação muscular e ainda traz benefícios para a saúde do coração e do sistema digestivo.

Salada de quinoa com grão-de-bico e abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1 abacate picado em cubos

1 manga picada em cubos

1/2 pimentão vermelho em cubos

1/2 cebola roxa picada

1/4 de xícara de chá de microverdes

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Fatias de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture a quinoa cozida, o grão-de-bico, o feijão-preto, o abacate, a manga, o pimentão vermelho e a cebola roxa. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Finalize com os microverdes e decore com as fatias de limão. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora com lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá cozida e amassada

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de hortelã fresca picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e regar

Água quente

Modo de preparo

Em uma tigela, hidrate o trigo para quibe com a água quente por 30 minutos. Escorra bem e reserve. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a abóbora cabotiá amassada e a lentilha cozida. Acrescente a cebola, o alho, o azeite, a hortelã, a salsinha, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com azeite e espalhe a massa. Faça cortes superficiais em losangos na superfície e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Arroz de couve-flor com grão-de-bico crocante

Ingredientes

3 xícaras de chá de couve-flor em floretes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Coloque a couve-flor em floretes no processador e pulse até ficar com textura de grãos pequenos, semelhante ao arroz. Reserve. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio, adicione o grão-de-bico cozido e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade da cúrcuma e do cominho. Refogue em fogo médio até ficar crocante. Reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a couve-flor processada, o restante da cúrcuma e do cominho. Refogue por 5 minutos. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Após, misture o grão-de-bico crocante, salpique a salsinha fresca picada e sirva em seguida.