3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínasVeja como preparar receitas de bebidas deliciosas que combinam ingredientes nutritivos
As vitaminas enriquecidas com sementes são uma ótima maneira de unir praticidade, sabor e nutrição em um só preparo. Ao serem combinadas com frutas, elas fornecem fibras que auxiliam na digestão e proteínas que contribuem para a manutenção da energia e da saciedade. Além disso, esse tipo de bebida é uma fonte natural de gorduras boas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma opção equilibrada e funcional para incluir na rotina.
A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas com sementes ricas em fibras e proteínas!
Vitamina de espinafre com chia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 banana congelada
- 200 ml de leite de soja
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de banana com linhaça
Ingredientes
- 1 banana madura
- 200 ml de leite de aveia
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de chá de mel
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto a linhaça e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida com as folhas de hortelã e a linhaça.
Vitamina de mamão com sementes de abóbora
Ingredientes
- 200 g de mamão picado
- 200 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de sementes de abóbora sem casca
- 1 scoop de proteína vegetal sabor baunilha
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.