10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória / Crédito: EdiCase Saude

Manter o cérebro saudável vai muito além de atividades intelectuais, como estudar ou resolver palavras-cruzadas. O que colocamos no prato tem impacto direto no funcionamento da mente, já que certos nutrientes estimulam áreas responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pela clareza de pensamentos. Assim, cada refeição pode ser vista como uma aliada poderosa para preservar e potencializar as funções cognitivas. A seguir, confira 10 alimentos que ajudam a aumentar o foco, o raciocínio e a memória, favorecendo a saúde do cérebro!

1. Espinafre e brócolis O espinafre e o brócolis são ricos em ácido fólico, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, fundamentais para a produção de neurotransmissores e prevenção da fadiga mental. “Vegetais verde-escuros são verdadeiros aliados da cognição. Seus nutrientes ajudam a manter o cérebro ativo e protegido ao longo da vida”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável. 2. Atum Fonte de ômega-3 (DHA), o atum ajuda a reforçar a comunicação entre neurônios e protege contra o declínio cognitivo. 3. Ovo O ovo é rico em colina, precursor da acetilcolina, neurotransmissor que favorece memória e foco. “O ovo é um alimento funcional poderoso: uma unidade ao dia já contribui significativamente para manter a função cerebral em alta”, reforça Sabina Donadelli. 4. Frutas vermelhas As frutas vermelhas, como mirtilo e morango, contêm poderosos antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento cerebral e estimular a plasticidade neuronal.

5. Abacate Rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, o abacate melhora a circulação cerebral e ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas. “O abacate é um verdadeiro aliado da longevidade cerebral: nutre o cérebro e ajuda a manter a cognição por mais tempo”, destaca Sabina Donadelli. 6. Iogurte e kefir Esses probióticos auxiliam no fortalecimento do eixo intestino-cérebro, promovendo equilíbrio da microbiota intestinal, além da melhora do humor e da cognição. 7. Uva (com casca e semente) A uva contém resveratrol, antioxidante que protege neurônios e favorece memória e raciocínio.

8. Nozes As nozes oferecem ômega 3 e vitamina E, essenciais para a manutenção da função cognitiva e redução da inflamação cerebral. 9. Azeite de oliva extravirgem O azeite de oliva extravirgem é fonte de polifenóis e gorduras boas, que contribuem para a saúde vascular cerebral e a redução do estresse oxidativo. 10. Chá-verde Rico em L-teanina e catequinas, o chá verde promove relaxamento, concentração e proteção antioxidante ao cérebro, sendo uma ótima opção para quem busca foco e bem-estar mental.