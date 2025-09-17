10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

Um fígado saudável é essencial para manter o equilíbrio e o bom funcionamento de todo o organismo. Esse órgão desempenha papéis vitais, como metabolizar os nutrientes ingeridos, eliminar toxinas acumuladas e produzir enzimas importantes para a digestão e a saúde metabólica. No entanto, quando ocorre o acúmulo excessivo de gordura em suas células, surge a chamada esteatose hepática, popularmente conhecida como fígado gorduroso. Essa condição, se não é identificada e tratada, pode evoluir de forma progressiva, causando inflamação, fibrose e, em casos mais graves, levando até mesmo à cirrose, impactando de maneira significativa a qualidade de vida.

“Cuidar do fígado é investir em vitalidade, energia e equilíbrio hormonal. Um fígado sobrecarregado é como um filtro entupido: nada flui direito”, alerta a nutricionista integrativa Paloma Cupini. A alimentação tem um papel decisivo na prevenção e no cuidado da esteatose hepática. Para manter o fígado saudável, é importante incluir na dieta alimentos que auxiliem na desintoxicação, reduzam a inflamação e favoreçam o metabolismo das gorduras. Veja abaixo! 1. Azeite de oliva extravirgem Rico em gorduras boas e antioxidantes, ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no fígado. “Um fio de azeite cru nas saladas é como dar um abraço protetor para o fígado”, afirma Paloma Cupini. 2. Peixes ricos em ômega 3 Salmão, sardinha e atum contêm ácidos graxos que combatem a inflamação hepática.

3. Vegetais crucíferos Brócolis, couve-flor e repolho estimulam enzimas de desintoxicação e auxiliam na eliminação de toxinas. 4. Frutas vermelhas Morango, amora e mirtilo são fontes de antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo no fígado. 5. Abacate Além de proteger o coração, suas gorduras boas ajudam a regular os níveis de gordura no fígado.

6. Chá verde Contém catequinas que favorecem a metabolização da gordura e protegem as células hepáticas. 7. Cúrcuma (açafrão-da-terra) Possui ação anti-inflamatória e antioxidante, promovendo a saúde do fígado. 8. Nozes e castanhas Ricas em gorduras saudáveis e vitamina E, auxiliam na redução da inflamação hepática.

9. Alho Estimula enzimas que ajudam na eliminação de toxinas e melhora a função hepática. 10. Aveia Fonte de fibras solúveis que reduzem a absorção de gordura e colesterol, ajudando na prevenção da esteatose. Cuidado integral com a alimentação O cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde do fígado, mas é importante lembrar que nenhum alimento isolado é capaz de reverter os danos ao órgão. “Não existe alimento milagroso, mas escolhas conscientes fazem toda a diferença. Um fígado nutrido e desintoxicado reflete diretamente na saúde do corpo inteiro”, ressalta Paloma Cupini.