8 profissões ideais para o signo de Libra / Crédito: EdiCase Astrologia

Os librianos são pessoas diplomáticas, justiceiras, pacíficas e sociáveis. Conversam com todos e têm uma boa relação social nos espaços que frequentam. Isso porque o signo Libra é o segundo representante da tríade de Ar e sua missão é se relacionar. “É o signo que rege os relacionamentos, o equilíbrio, a balança, o dar e o receber, a justiça e a beleza”, esclarece a astróloga Thaís Mariano. Abaixo, confira 8 profissões ideais para o signo de Libra!

1. Esteticista Librianos têm um senso estético refinado e são atraídos por tudo que envolve beleza e harmonia visual. Como esteticistas, podem aplicar sua percepção detalhada da beleza para ajudar os outros a se sentirem mais confiantes. Seu jeito amável e delicado também contribui para que o ambiente de trabalho seja acolhedor, deixando os clientes à vontade. 2. Perfumista, terapeuta floral e aromaterapeuta O signo de Libra aprecia experiências sensoriais, o que faz os nativos perfumistas e aromaterapeutas ideais. Eles conseguem captar nuances sutis de fragrâncias e sabem como combiná-las para criar algo equilibrado e agradável. Além disso, sua natureza empática permite que se conectem profundamente com as necessidades emocionais das pessoas, usando essências para promover o bem-estar emocional. 3. Advogado Libra é o signo da justiça e da diplomacia. Os librianos possuem uma habilidade inata para enxergar os dois lados de uma situação e são ótimos mediadores. Como advogados, eles conseguem equilibrar argumentos com imparcialidade, buscando sempre soluções justas. Sua facilidade em lidar com conflitos e em manter uma abordagem diplomática é essencial no campo jurídico. 4. Internacionalista e diplomata Libra é um signo naturalmente diplomático, capaz de mediar e encontrar soluções equilibradas em situações de tensão, tanto em pequenas quanto em grandes escalas. Como internacionalistas ou diplomatas, os librianos prosperam em ambientes que exigem cooperação entre diferentes culturas e nações, utilizando suas habilidades sociais, sua compreensão de justiça e sua natureza conciliadora para promover a paz e o entendimento global.

5. Decorador e arquiteto Os librianos têm um olho aguçado para a estética, harmonia e proporção, características essenciais para decoradores e arquitetos. Eles conseguem criar ambientes equilibrados, que transmitem serenidade e beleza. Além disso, sua inclinação para agradar os outros permite que trabalhem bem com os clientes, ouvindo suas necessidades e transformando-as em criações que trazem satisfação visual e emocional. 6. Terapeuta de casal A habilidade do signo de Libra para manter a harmonia nas relações torna esses nativos perfeitos para a profissão de terapeuta de casal. Eles entendem a dinâmica das relações interpessoais e são ótimos em ajudar as pessoas a encontrarem equilíbrio e resolver conflitos de forma pacífica. Sua natureza empática e imparcial permite que os librianos ouçam as duas partes e promovam um diálogo justo e construtivo. 7. Conciliador de pessoas Librianos têm uma vocação natural para mediar conflitos e facilitar a reconciliação entre pessoas. São diplomáticos, pacientes e buscam sempre a harmonia nos relacionamentos. Como conciliadores, eles usam sua empatia e imparcialidade para ajudar os outros a enxergarem diferentes perspectivas, promovendo a compreensão mútua e resolvendo disputas de forma equilibrada.