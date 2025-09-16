7 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivasAprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para incluir na dieta
As vitaminas caseiras são ótimas opções de bebidas para inserir na rotina e aumentar o consumo de frutas de forma prática e saborosa. Refrescantes e nutritivas, elas ajudam a fornecer vitaminas, minerais e fibras essenciais para o organismo, tornando a alimentação mais rica e diversificada. Além disso, permitem inúmeras combinações, o que facilita variar os sabores e adaptar as receitas às preferências e necessidades de cada pessoa.
A seguir, confira 7 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas!
Vitamina de amora com mirtilo
Ingredientes
- 250 g de amora
- 250 g de mirtilo
- 650 ml de leite gelado
- 200 ml de iogurte natural
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Dica: sirva com folhas de hortelã.
Vitamina de laranja com beterraba e cenoura
Ingredientes
- 200 ml de leite
- 100 ml de suco de laranja
- 1 cenoura descascada e picada
- 1/2 beterraba descascada e picada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de melancia com banana
Ingredientes
- 1 fatia de melancia sem sementes e picada
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 250 ml de leite gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de pêssego com aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de pêssego picado
- 200 ml de leite de soja
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- Mel e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de manga com gengibre
Ingredientes
- 1 manga madura descascada e picada
- 250 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- Pedras de gelo e mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com laranja e chia
Ingredientes
- 1 fatia de mamão formosa
- 200 ml de leite gelado
- 100 ml de suco natural de laranja
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de goiaba
Ingredientes
- 4 goiabas descascadas e picadas
- 700 ml de leite integral
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente