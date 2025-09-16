10 dicas para fazer vitaminas e melhorar o ganho de massa muscular / Crédito: EdiCase Saude

Proteínas, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais são essenciais para otimizar os resultados de um programa de ganho de massa muscular, e uma dieta equilibrada é a chave para alcançar esse objetivo de forma saudável e sustentável. Nesse sentido, o consumo de vitaminas caseiras, preparadas com os ingredientes certos, auxilia no ganho de músculos, pois fornece ao corpo os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a recuperação muscular eficazes. Por isso, a seguir, confira como fazer essas bebidas de maneira saudável e equilibrada!

1. Inclua fontes de proteína Coloque na vitamina ingredientes como iogurte e leite. Isso porque a proteína, presente nesses ingredientes, é essencial para o funcionamento do corpo humano, pois ajuda na construção da pele, dos músculos, dos ossos e de outros tecidos. Além disso, também auxilia no processo de emagrecimento, visto que possui lenta digestão e aumenta a sensação de saciedade. 2. Adicione vegetais verdes Espinafre e couve são ricos em nutrientes que promovem o crescimento e a recuperação muscular após os exercícios. Além disso, esses vegetais contêm antioxidantes, como a vitamina C e os carotenoides, que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, o que pode ser especialmente importante durante o processo de treinamento intenso. 3. Incorpore frutas frescas Frutas como banana, morango e mirtilo fornecem carboidratos saudáveis e antioxidantes que ajudam na recuperação pós-treino. “A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, ressalta a nutricionista Gabriela Marcelino. 4. Escolha fontes de gordura saudável Abacate, nozes, pasta de amendoim sem açúcar e sementes de chia e de linhaça são ótimas opções. A gordura é importante para a saúde hormonal e a absorção de vitaminas lipossolúveis. Além disso, é uma fonte de combustível de longa duração essencial para suportar treinos intensos.

5. Adicione aveia A aveia é rica em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos. De acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, esse cereal é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, reforça. 6. Experimente whey protein O principal benefício do whey protein – suplemento extraído do soro do leite – é a ação na construção da massa muscular, que funciona de forma mais rápida do que outros suplementos. “Além disso, o whey melhora o sistema imune; é rico em aminoácidos essenciais; possui absorção rápida; possui alto valor biológico, ou seja, é um suplemento completo de proteínas necessárias ao organismo; contém proteínas concentradas, livre de gorduras e com pouco carboidrato; e contribui para a manutenção e crescimento muscular”, defende a nutricionista Nathalia Sales.

7. Mantenha a hidratação Use a água como base da vitamina. Ela compõe uma grande parte das células do corpo. Logo, manter-se adequadamente hidratado é fundamental para o funcionamento eficaz das células, incluindo as musculares. Isso é especialmente importante durante atividades físicas intensas, como treinos para ganho de massa muscular. 8. Modere o uso de açúcar ou adoçante Se desejar adoçar a vitamina, não é prejudicial usar o açúcar ou o adoçante com moderação. “A chave está em encontrar um equilíbrio e adotar uma abordagem consciente em relação ao consumo de açúcar e adoçantes. Ao reduzir a quantidade de açúcar e fazer escolhas conscientes de adoçantes, é possível desfrutar de uma alimentação mais saudável sem comprometer totalmente o prazer de saborear alimentos doces”, indica a nutróloga Dra. Letícia Lucas. 9. Adicione cacau em pó Além de fornecer um sabor delicioso, o cacau pode contribuir para o aumento da energia e do desempenho físico. Ademais, de acordo com a nutricionista Marcella Oliveira, o consumo do cacau, especialmente em sua forma mais pura, sem adição de açúcares e gorduras, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na redução do risco de doenças crônicas e na melhoria da digestão.