Veja os benefícios da semente de mamão e como consumi-la / Crédito: EdiCase Saude

A semente do mamão, muitas vezes ignorada e descartada no consumo da fruta, é um verdadeiro tesouro nutricional e uma poderosa aliada da saúde. Apesar de pequena e de sabor levemente picante e amargo, ela concentra uma série de propriedades benéficas que contribuem para o bem-estar do organismo. Por isso, ganha cada vez mais destaque entre os adeptos de uma alimentação natural e funcional. Rica em antioxidantes, fibras, enzimas digestivas e compostos fenólicos, a semente de mamão atua no organismo de diversas formas. “Seu principal ativo é a papaína, uma enzima com forte ação digestiva, capaz de auxiliar na quebra de proteínas e promover o bom funcionamento intestinal, melhorando sintomas de má digestão, como azia, flatulência e sensação de ‘empachamento’. Além disso, a semente possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antiparasitárias”, explica a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Unime Lauro de Freitas, Luana Leite.