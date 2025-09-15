Confira a combinação amorosa de Libra com os 12 signos / Crédito: EdiCase Astrologia

Libra, o sétimo signo do zodíaco e cardeal, é regido por Vênus e rege a Casa 7 do Mapa Astral. Nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, estes nativos exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são”, afirma a astróloga Thaís Mariano. Se tem uma coisa que os nascidos em Libra entendem é sobre relacionamentos, uma vez que são sociáveis e desejam viver um romance cheio de beleza e harmonia. Além disso, prezam muito a conversa e o respeito ao espaço do outro. “Para se relacionar com esses nativos, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que eles estarão abertos para conversar e expor seus pontos de vista”, aconselha.

A seguir, confira como Libra se relaciona com os demais signos do zodíaco! Libra e Áries São signos opostos complementares. O eixo Áries-Libra representa a clássica luta entre a busca pelo “eu” individualizado e a necessidade humana de relações e parcerias. Sendo assim, o ariano aprende com o libriano a importância de sair de si e olhar para as necessidades dos outros. Enquanto isso, Libra aprende com Áries a encontrar a relevância nos relacionamentos. Libra e Touro Os dois signos, regidos pelo planeta Vênus, formam uma boa combinação: são amantes do belo, das artes, gostam da sedução e de apreciar o que traz prazer. Além disso, a inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante de Libra. O taurino pode ajudar o libriano a encontrar mais segurança e firmeza. Porém, isso só ocorrerá se ambos se comprometerem a buscar harmonia na relação. Libra e Gêmeos São dois signos de Ar, intelectuais que buscam cultura e conhecimento. Eles tendem a funcionar bem juntos, com grande sintonia e compatibilidade. No entanto, pode haver desafios. Isso porque o libriano é mais romântico e busca demonstrações de afeto, já o geminiano não se importa muito com isso. Todavia, caso haja diálogo, a relação pode fluir bem.

Libra e Câncer A tendência é que essa combinação encontre divergências. Libra é um signo de Ar que não costuma trazer muita segurança e firmeza para as relações, pois tende a não ser muito decidido. Logo, é provável que essa instabilidade afete o canceriano. Além disso, o libriano pode se sentir entediado com as oscilações emocionais e com o estilo de vida caseiro de Câncer. Libra e Leão Ambos gostam da vida social e de se aparecer. Isso pode ser um estímulo a mais para a relação, que tende a ter boa compatibilidade. Além disso, os dois gostam de romance e requinte. A força e a firmeza leonina podem ser de bom auxílio para o libriano. Enquanto isso, a habilidade mental de Libra pode ajudar Leão a se desenvolver e a pensar de forma mais clara. É também uma boa combinação para relacionamentos de trabalho. Libra e Virgem Ambos são prudentes, inteligentes e ponderados, o que pode ser bom para a relação. Porém, ela tende a fluir melhor como uma amizade ou conexão profissional. Isso porque, na questão afetiva, a instabilidade libriana pode acionar a insegurança de Virgem, que acaba entrando no modo defensivo. Contudo, se os dois estiverem dispostos, com respeito e harmonia, podem encontrar um caminho.

Libra e Libra É provável haver muita sintonia nessa combinação, o que pode levar a conversas longas e agradáveis. Pode haver muito romantismo também. A tendência é que valorizem o relacionamento, especialmente ao encontrarem compatibilidade e harmonia na forma de ser e pensar. Todavia, como ambos têm medo de desagradar, a relação pode ficar no campo superficial. Libra e Escorpião É uma relação que pode dar certo, pois o libriano tende a ser compreensivo. Além disso, as habilidades comunicativas de Libra podem ajudar Escorpião a se comunicar melhor. O escorpiano, por outro lado, pode ajudar o libriano a ter mais profundidade nos estudos e nas relações. Porém, ainda pode haver desafios, uma vez que Libra gosta de ter uma vida social agitada, enquanto o escorpiano é mais reservado. Libra e Sagitário Os dois signos apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social. Estão sempre à procura de algo novo. O libriano gosta de dar novas ideias, o que combina com a busca sagitariana por expandir horizontes. O desafio é que Libra aprecia fazer tudo em casal, enquanto Sagitário precisa de liberdade. No entanto, se conservarem o senso de justiça, podem se entender e se respeitar.