6 orações para o Dia de Nossa Senhora das Dores / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 15 de setembro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora das Dores. No Brasil, a santa é considerada padroeira do Estado de Minas Gerais e é conhecida como Nossa Senhora da Piedade, um dos vários títulos marianos. O nome Nossa Senhora das Dores refere-se às sete dores que a Virgem Maria sofreu durante sua vida terrestre, especialmente durante a Paixão de Cristo. Em 1814, foi instituída pelo Papa Pio VII a data em homenagem à Nossa Senhora das Dores, comemorado no dia seguinte à Exaltação da Cruz. Apesar disso, em algumas Igrejas, o culto à Nossa Senhora já existia desde o século IX, em consagração aos momentos da vida da mãe de Jesus.

As sete dores de Nossa Senhora A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas, 2, 34-35); A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus, 2, 13-21); O desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (Lucas, 2, 41-51); O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas, 23, 27-31); O sofrimento e morte de Jesus na Cruz (João, 19, 25-27); Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus, 27, 55-61); O sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro (Lucas, 23, 55-56). Orações à Nossa Senhora das Dores A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Nossa Senhora das Dores! 1. Oração à Nossa Senhora das Dores Minha Mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas; mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje: permiti-me uma compreensão sempre maior da paixãode Jesus e vossa, para que em todos os dias de minha vida, eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas vossas dores, e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém. 2. Oração para alcançar uma graça (Fazer o sinal da Cruz) Maria Santíssima, Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo,

venho ajoelhar-me perante vós arrependido dos meus muitos pecados, implorando-vos que intercedais, junto ao vosso Divino Filho, pelo perdão das minhas grandes faltas.

Senhora das Dores, que tivestes o vosso puro coração trespassado por Sete Espadas, consolação dos aflitos, protetora dos fracos e oprimidos,

acorrei em meu auxílio nesta aflição. Compadecei-vos de mim, Senhora. Considerai o meu sofrimento.