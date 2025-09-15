5 técnicas de Feng Shui para melhorar a energia da casa na primavera / Crédito: EdiCase Decoracao

A primavera é considerada uma estação de mudanças. Ela traz consigo novas cores, o renascimento das flores e o calor do sol após meses frios com dias cinzentos. Entre todas as estações do ano, ela é a que mais tem sinergia com o Feng Shui. “O Feng Shui é uma prática chinesa que busca harmonizar os ambientes para promover o bem-estar e a prosperidade. A chegada da primavera é a hora perfeita de reorganizar a casa para atrair boas energias para o seu lar, pois ela é sinônimo de renovação”, comenta Marcia Silva, consultora esotérica da iQuilibrio.

Abaixo, veja 5 dicas para receber a primavera na sua casa de acordo com o Feng Shui! 1. Limpeza e descarte O início da primavera é o momento ideal para fazer uma limpeza profunda em sua casa. Descarte itens que não usa mais, pois eles podem bloquear a energia positiva. Organize os espaços e mantenha tudo em ordem. 2. Adicione plantas e flores A primavera é a época do renascimento. Traga a natureza para dentro de casa com plantas e flores frescas, como suculenta, lírio-da-paz, espada-de-são-jorge e pleomele. Elas não apenas purificam o ar, mas também simbolizam crescimento e vitalidade. Escolha opções que prosperam em sua região. 3. Cores vibrantes Atualize a decoração da sua casa com cores que representam a primavera, como verde, amarelo e rosa. Essas tonalidades estão associadas à energia e à renovação. Elas podem ser usadas em almofadas, cortinas ou obras de arte.

4. Iluminação natural Aproveite a luz natural ao máximo. Abra cortinas e persianas durante o dia para permitir que a luz do sol entre. Ela é fundamental para energizar o ambiente e melhorar o humor. 5. Organização dos móveis Reavalie a disposição dos móveis em sua casa. A energia deve fluir livremente pelos espaços. Evite obstruções das portas e crie um ambiente acolhedor e convidativo. Móveis bem-posicionados podem ajudar a aumentar a sensação de harmonia. “Essas dicas podem ajudar a criar um ambiente mais harmonioso e cheio de boas energias para você e sua família nesta primavera”, finaliza Marcia Silva.