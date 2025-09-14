Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas de quibe vegano para fazer em casa

Veja como preparar versões práticas e deliciosas sem usar ingredientes de origem animal
O quibe vegano é uma opção versátil e saborosa, ideal para quem busca alternativas à base de plantas sem abrir mão do prazer culinário. Isso porque, tradicionalmente feito com carne moída e trigo para quibe, ele pode ser adaptado para uma versão sem ingredientes de origem animal.

Confira 7 receitas de quibe vegano para fazer em casa!

Quibe tradicional

Ingredientes

  • 500 g de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 1 xícara de chá de hortelã picada
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 ml de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de molho de soja
  • 1 batata descascada, cozida e amassada
  • Água quente para molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe de molho por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Modele os quibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 tomate cortado em cubos pequenos
  • 1 folha de louro
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara de chá de hortelã
  • Pimenta-do-reino moída, azeite, tahine, cheiro-verde picado e cominho a gosto
  • Água para hidratar

Modo de preparo

Em um recipiente,coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira para uma panela, coloque a folha de louro e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a lentilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água.

No processador, coloque metade da lentilha cozida, o tomate, a cebola, o alho, o tahine, a hortelã, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o cominho e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, junte o trigo hidratado e o restante da lentilha e misture bem. Modele o quibe, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de grão-de-bico com homus

Ingredientes

Quibede grão-de-bico

  • 2 xícaras de chá de trigo para quibe
  • 1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de pimenta síria
  • Sal a gosto
  • Água para hidratar
  • Azeite para untar

Homus

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de água gelada (ajustar conforme textura desejada)
  • Páprica doce e fio de azeite para finalizar

Modo de preparo

Quibede grão-de-bico

Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos. Após, escorra bem e esprema em um pano de prato limpo para retirar o excesso de água. No processador, bata o grão-de-bico até formar uma pasta grossa. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a pasta de grão-de-bico, a cebola, o alho, a hortelã, o cheiro-verde, o azeite, o limão, o cominho, a pimenta síria e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea.

Modele os quibes no formato tradicional alongado. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.

Homus

No processador, coloque o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e metade da água gelada. Bata bem até obter um creme liso. Se necessário, acrescente mais água gelada aos poucos até atingir a consistência cremosa. Transfira para uma tigela, finalize com azeite e páprica doce. Sirva com os quibes.

Quibe de cenoura

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de trigo para quibe
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 cenoura ralada
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de hortelã a gosto
  • Água morna para hidratar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o tomate, a hortelã, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha a massa em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora

Ingredientes

Quibe

  • 3 xícaras de chá deabóbora-cabotiá cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1/5 de xícara de chá de água quente
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1/2 cebola picada
  • 1/4 de xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água morna para hidratar
  • Azeite para untar

Recheio

  • 250 g de tofu
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de polvilho azedo
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Quibe

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 15 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abóbora-cabotiá e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Acrescente o trigo para quibe hidratado e misture bem até obter uma massa homogênea. Espalhe metade do quibe sobre uma assadeira untada com azeite e reserve.

Recheio

No liquidificador, coloque o tofu, o azeite e a água e bata até obter um creme. Acrescente o polvilho azedo e bata novamente para misturar. Transfira o creme para uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até ficar grosso, sempre mexendo. Desligue o fogo, adicione o suco de limão e o sal e misture bem. Despeje o recheio sobre o quibe e espalhe. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de berinjela

Ingredientes

  • 2 berinjelas raladas
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de hortelã picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as berinjelas em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 20-25 minutos ou até que a berinjela esteja macia. Retire do forno e deixe esfriar um pouco. Em uma tigela grande, coloque o trigo para quibe. Cubra-o com água morna e deixe de molho por cerca de 15 minutos ou até que o trigo esteja macio. Escorra o excesso de água usando uma peneira e pressione o trigo com as mãos.

Em outra tigela grande, combine a berinjela, o trigo, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho em pó, a canela em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados. Com as mãos úmidas, pegue porções da mistura e modele em formato de quibes. Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio-alto. Coloque os quibes na frigideira e doure-os por cerca de 3-4 minutos de cada lado ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Quibe de quinoa e ervilha seca

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 xícara de chá de ervilha seca cozida e escorrida
  • 1 cebola-roxa picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1/2 xícara de chá de hortelã picada
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Azeite de oliva para untar
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate o trigo para quibe em água morna por 30 minutos, depois escorra e esprema. Após, bata a ervilha no processador até virar uma pasta rústica. Em uma tigela, misture o trigo, a quinoa, a pasta de ervilha, a cebola-roxa, o alho, a salsinha, a hortelã, o azeite de oliva, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Modele em formato de quibe, disponha em assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

