7 receitas de quibe vegano para fazer em casa / Crédito: EdiCase Culinaria

O quibe vegano é uma opção versátil e saborosa, ideal para quem busca alternativas à base de plantas sem abrir mão do prazer culinário. Isso porque, tradicionalmente feito com carne moída e trigo para quibe, ele pode ser adaptado para uma versão sem ingredientes de origem animal. Confira 7 receitas de quibe vegano para fazer em casa!

Quibe tradicional Ingredientes 500 g de trigo para quibe

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de hortelã picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 ml de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de soja

1 batata descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada Água quente para molho Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe de molho por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Modele os quibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Quibe de lentilha Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de trigo para quibe

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 tomate cortado em cubos pequenos

1 folha de louro

1 pitada de sal

1 xícara de chá de hortelã

Pimenta-do-reino moída, azeite, tahine, cheiro-verde picado e cominho a gosto

Água para hidratar Modo de preparo Em um recipiente,coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira para uma panela, coloque a folha de louro e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a lentilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água. No processador, coloque metade da lentilha cozida, o tomate, a cebola, o alho, o tahine, a hortelã, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o cominho e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, junte o trigo hidratado e o restante da lentilha e misture bem. Modele o quibe, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida. Quibe de grão-de-bico com homus Ingredientes Quibede grão-de-bico

2 xícaras de chá de trigo para quibe

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimenta síria

Sal a gosto

Água para hidratar

Azeite para untar Homus 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de tahine

Suco de 1 limão

1 dente de alho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água gelada (ajustar conforme textura desejada)

Páprica doce e fio de azeite para finalizar Modo de preparo Quibede grão-de-bico Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos. Após, escorra bem e esprema em um pano de prato limpo para retirar o excesso de água. No processador, bata o grão-de-bico até formar uma pasta grossa. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a pasta de grão-de-bico, a cebola, o alho, a hortelã, o cheiro-verde, o azeite, o limão, o cominho, a pimenta síria e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea.

Modele os quibes no formato tradicional alongado. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Homus No processador, coloque o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e metade da água gelada. Bata bem até obter um creme liso. Se necessário, acrescente mais água gelada aos poucos até atingir a consistência cremosa. Transfira para uma tigela, finalize com azeite e páprica doce. Sirva com os quibes.

Quibe de cenoura Ingredientes 3 xícaras de chá de trigo para quibe

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 tomate cortado em cubos

1 cenoura ralada

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de hortelã a gosto

Água morna para hidratar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o tomate, a hortelã, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha a massa em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida. Quibe de abóbora Ingredientes Quibe 3 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de trigo para quibe

1/5 de xícara de chá de água quente

3 dentes de alho amassados

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água morna para hidratar

Azeite para untar Recheio