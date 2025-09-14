7 receitas de quibe vegano para fazer em casaVeja como preparar versões práticas e deliciosas sem usar ingredientes de origem animal
O quibe vegano é uma opção versátil e saborosa, ideal para quem busca alternativas à base de plantas sem abrir mão do prazer culinário. Isso porque, tradicionalmente feito com carne moída e trigo para quibe, ele pode ser adaptado para uma versão sem ingredientes de origem animal.
Confira 7 receitas de quibe vegano para fazer em casa!
Quibe tradicional
Ingredientes
- 500 g de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de hortelã picada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 ml de azeite
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de molho de soja
- 1 batata descascada, cozida e amassada
- Água quente para molho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe de molho por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Modele os quibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Quibe de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 tomate cortado em cubos pequenos
- 1 folha de louro
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de chá de hortelã
- Pimenta-do-reino moída, azeite, tahine, cheiro-verde picado e cominho a gosto
- Água para hidratar
Modo de preparo
Em um recipiente,coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira para uma panela, coloque a folha de louro e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a lentilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água.
No processador, coloque metade da lentilha cozida, o tomate, a cebola, o alho, o tahine, a hortelã, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o cominho e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, junte o trigo hidratado e o restante da lentilha e misture bem. Modele o quibe, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Quibe de grão-de-bico com homus
Ingredientes
Quibede grão-de-bico
- 2 xícaras de chá de trigo para quibe
- 1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de pimenta síria
- Sal a gosto
- Água para hidratar
- Azeite para untar
Homus
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de tahine
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 xícara de chá de água gelada (ajustar conforme textura desejada)
- Páprica doce e fio de azeite para finalizar
Modo de preparo
Quibede grão-de-bico
Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com água morna. Deixe hidratar por 30 minutos. Após, escorra bem e esprema em um pano de prato limpo para retirar o excesso de água. No processador, bata o grão-de-bico até formar uma pasta grossa. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a pasta de grão-de-bico, a cebola, o alho, a hortelã, o cheiro-verde, o azeite, o limão, o cominho, a pimenta síria e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea.
Modele os quibes no formato tradicional alongado. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.
Homus
No processador, coloque o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o sal e metade da água gelada. Bata bem até obter um creme liso. Se necessário, acrescente mais água gelada aos poucos até atingir a consistência cremosa. Transfira para uma tigela, finalize com azeite e páprica doce. Sirva com os quibes.
Quibe de cenoura
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de trigo para quibe
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 cenoura ralada
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de hortelã a gosto
- Água morna para hidratar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o tomate, a hortelã, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha a massa em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
Quibe de abóbora
Ingredientes
Quibe
- 3 xícaras de chá deabóbora-cabotiá cozida e amassada
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1/5 de xícara de chá de água quente
- 3 dentes de alho amassados
- 1/2 cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água morna para hidratar
- Azeite para untar
Recheio
- 250 g de tofu
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de água
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de polvilho azedo
- Sal a gosto
Modo de preparo
Quibe
Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 15 minutos. Depois, esprema em um pano de prato para remover o excesso de água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abóbora-cabotiá e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Acrescente o trigo para quibe hidratado e misture bem até obter uma massa homogênea. Espalhe metade do quibe sobre uma assadeira untada com azeite e reserve.
Recheio
No liquidificador, coloque o tofu, o azeite e a água e bata até obter um creme. Acrescente o polvilho azedo e bata novamente para misturar. Transfira o creme para uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até ficar grosso, sempre mexendo. Desligue o fogo, adicione o suco de limão e o sal e misture bem. Despeje o recheio sobre o quibe e espalhe. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Quibe de berinjela
Ingredientes
- 2 berinjelas raladas
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de hortelã picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque as berinjelas em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 20-25 minutos ou até que a berinjela esteja macia. Retire do forno e deixe esfriar um pouco. Em uma tigela grande, coloque o trigo para quibe. Cubra-o com água morna e deixe de molho por cerca de 15 minutos ou até que o trigo esteja macio. Escorra o excesso de água usando uma peneira e pressione o trigo com as mãos.
Em outra tigela grande, combine a berinjela, o trigo, a cebola, o alho, a hortelã, o cominho em pó, a canela em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados. Com as mãos úmidas, pegue porções da mistura e modele em formato de quibes. Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio-alto. Coloque os quibes na frigideira e doure-os por cerca de 3-4 minutos de cada lado ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.
Quibe de quinoa e ervilha seca
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 xícara de chá de ervilha seca cozida e escorrida
- 1 cebola-roxa picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Azeite de oliva para untar
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, hidrate o trigo para quibe em água morna por 30 minutos, depois escorra e esprema. Após, bata a ervilha no processador até virar uma pasta rústica. Em uma tigela, misture o trigo, a quinoa, a pasta de ervilha, a cebola-roxa, o alho, a salsinha, a hortelã, o azeite de oliva, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Modele em formato de quibe, disponha em assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.