5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechadaAprenda a preparar opções com recheios simples e massa saborosa
A esfiha é um prato tradicional da culinária árabe que conquistou espaço no paladar dos brasileiros. Ela pode ser encontrada em versões abertas, que lembram uma pequena pizza, ou fechadas, semelhantes a um pastel assado, com diferentes massas e recheios variados.
Abaixo, confira 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada!
Esfiha fechada de calabresa
Ingredientes
Massa
- 240 ml de óleo
- 2 ovos
- 50 g de fermento biológico
- 1 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 250 ml de leite morno
- 250 ml de água
- 1 kg de farinha de trigo
- Gema de ovo para pincelar
- Óleo para untar
Recheio
- 1 linguiça calabresa descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter um líquido. Adicione o óleo, o leite, a água, o sal e os ovos e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até dar o ponto de não grudar nas mãos. Sove a massa por 10 minutos. Depois, transfira para um recipiente untado com um pouco de óleo e deixe descansar por 1 hora.
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque a calabresa e a cebola e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e abra com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio no meio e feche a massa formando um triângulo. Aperte bem as bordas para o recheio não sair. Repita o processo com toda a massa e pincele com a gema de ovo. Disponha as esfihas sobre uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Esfiha aberta de carne
Ingredientes
Massa
- 1 kg de farinha de trigo
- 30 g de fermento biológico seco
- 3/4 de xícara de chá de açúcar refinado
- 125 ml de óleo
- 700 ml de água morna
- 1 colher de sopa de sal
- Fubá para polvilhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 700 g de carne moída
- 5 tomates sem sementes e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas
- Suco de 2 limões
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque 500 ml de água, o fermento biológico e o açúcar e misture. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, junte metade da farinha de trigo, o óleo, o sal e mexa para incorporar. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Acrescente o restante da farinha de trigo alternando com o restante da água até que a massa desgrude das mãos. Reserve por 10 minutos.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas, utilizando o fubá para dar formato. Com os dedos, achate cada bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode os discos em uma assadeira polvilhada com fubá e deixe descansar por 15 minutos.
Recheio
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio e espalhe sobre cada disco de esfiha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Esfiha fechada de camarão
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de açúcar
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 250 ml de água morna
- Gema de ovo para pincelar
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 300 g de camarão limpo e descascado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione a água morna e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o azeite de oliva e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.
Recheio e montagem
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os camarões e refogue rapidamente, mexendo para não endurecer. Junte o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com o coentro.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e abra com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio no meio e feche a massa formando um triângulo. Aperte bem as bordas para o recheio não sair. Repita o processo com toda a massa e pincele com a gema de ovo. Disponha as esfihas sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Esfiha aberta de queijo
Ingredientes
Massa
- 1 colher de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite morno
- 15 g de fermento biológico
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de chá de sal
- Óleo para untar
Recheio
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 1 1/2 xícara de chá de salsinha picada
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione o leite e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o óleo e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.
Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Utilizando os dedos, achate a bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode o disco em uma assadeira untada com óleo e repita o processo com toda a massa. Deixe descansar por 15 minutos.
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque o queijo e a salsinha e misture. Após, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre cada disco de esfiha e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Esfiha aberta de frango
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de açúcar
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 250 ml de água morna
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione a água morna e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o azeite de oliva e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.
Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Utilizando os dedos, achate a bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode o disco em uma assadeira untada com azeite de oliva e repita o processo com toda a massa. Deixe descansar por 15 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o frango e o molho de tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Após, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre cada disco de esfiha e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.