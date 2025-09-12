Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, favorecendo a clareza mental. No entanto, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno indica a possibilidade de dúvidas, frustrações e uma sensação de bloqueio e confusão. Além disso, a busca por perfeição e lógica tenderá a se deparar com emoções confusas. Logo, será necessário ajustar as expectativas, evitar a rigidez e tentar equilibrar a razão com a intuição. Mercúrio em Libra fará conjunção com o Sol, sinalizando que haverá a busca por harmonia, mas também possíveis obstáculos internos e externos. Já a oposição do planeta a Saturno e Netuno sugere confusões mentais, atrasos em decisões e dificuldades para expressar sentimentos.

Por sua vez, Vênus em Leão estará em quadratura com Urano, indicando tensões nas relações afetivas e um forte desejo de liberdade. Devido a isso, poderão ocorrer rupturas, atitudes imprevisíveis ou a necessidade de romper com padrões desgastados. Por fim, Marte em Libra estará em quadratura com Plutão, sugerindo conflitos intensos, dependência emocional e problemas financeiros. De modo geral, a energia de Marte buscará ação diplomática, mas a quadratura com Plutão exigirá um enfrentamento profundo das situações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você poderá sentir uma pressão maior nos relacionamentos, especialmente nos afetivos. Inclusive, será possível que conversas importantes ocorram nesse setor, o que exigirá paciência e clareza para evitar mal-entendidos ou cobranças excessivas.

No trabalho, ajustes na rotina ou imprevistos possivelmente irão interferir em seu planejamento. Logo, procure exercer a flexibilidade. Ainda nesta fase, tente dedicar mais atenção à saúde, pois o excesso de estresse poderá afetá-lo(a). Por fim, evite conflitos ao longo deste período, mesmo que precise abrir mão da razão. Touro Você poderá se sentir sobrecarregado(a) ou sem clareza, o que afetará o seu rendimento. Diante disso, a organização da rotina e os cuidados com a saúde deverão se tornar prioridades. Ademais, busque não se comprometer com mais do que consegue cumprir. Ainda nesta fase, a criatividade e o prazer tenderão a pedir mais a sua atenção. Todavia, surpresas ou instabilidades emocionais poderão afetar os momentos de lazer. Nesse cenário, será importante evitar decisões impulsivas, sobretudo em situações que envolvam filhos, relacionamentos ou projetos pessoais. No trabalho, conflitos possivelmente surgirão, especialmente por diferenças de métodos. Logo, busque não alimentar tensões.

Gêmeos Assuntos ligados à expressão pessoal, à criatividade e à vida amorosa receberão mais atenção. Porém, deverá ter cuidado nesses setores. Isso porque poderá surgir uma sensação de bloqueio, fazendo com que as coisas não fluam como gostaria. Logo, será importante não forçar as situações, especialmente os romances e os projetos criativos. Ainda nesta semana, emoções do passado ou questões familiares possivelmente surgirão de forma inesperada, pedindo um olhar sensível e flexível. Diante desse cenário, busque evitar reações impulsivas ou discussões em casa. Por fim, haverá o desejo de se afirmar em situações que fogem do seu controle, trazendo desconfortos. Câncer Você tenderá a dedicar mais atenção à vida pessoal e ao ambiente familiar. Nesse cenário, poderá se sentir dividido(a) entre o que deseja e o que a realidade exige. Ainda nesta semana, conversas com pessoas próximas possivelmente levarão a tensões ou cobranças. Essa situação exigirá paciência e empatia.

Ademais, será possível que ocorram mudanças no cotidiano, o que causará incômodos. Diante disso, procure manter a calma e evitar decisões impulsivas, sobretudo em assuntos relacionados aos filhos, momentos de lazer e relacionamentos. Por fim, haverá a chance de que o desejo de se expressar livremente entre em conflito com resistências internas ou externas. Leão Haverá tendência a mal-entendidos ou dificuldades de se expressar com clareza. Diante disso, evite tirar conclusões precipitadas, especialmente em assuntos que envolvam estudos, contratos ou relações familiares. Ademais, o seu senso prático poderá ser desafiado por expectativas pouco realistas, o que exigirá que mantenha os pés no chão. No campo financeiro, imprevistos possivelmente surgirão, pedindo flexibilidade ou ajustes nas prioridades. No ambiente familiar, o clima ficará tenso, com a presença de discussões ou exigências emocionais. Nesse cenário, procure não reagir no calor do momento e aposte no diálogo sincero.