7 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo / Crédito: EdiCase Culinaria

O abacaxi tem propriedades diuréticas e antioxidantes, auxiliando naturalmente na eliminação de toxinas e no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ele contém bromelina, uma enzima poderosa que contribui para melhorar a digestão e reduzir inflamações. Curiosamente, a fruta foi introduzida na Europa no século XVI e, por muito tempo, era considerada um item de luxo, sendo até alugada para festas. Veja, abaixo, 7 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo!

Suco de abacaxi, gengibre e maçã Ingredientes 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 maçã vermelha sem sementes e cortada em pedaços

1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado

fresco descascado e picado 500 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque o abacaxi, a maçã e o gengibre. Adicione a água gelada e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco para remover os resíduos do gengibre e as fibras. Sirva em um copo grande com bastante gelo. Suco de abacaxi com maracujá Ingredientes 2 fatias de abacaxi

Polpa de 1 maracujá

1 cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de sementes de linhaça dourada

Água para hidratar a linhaça

300 ml de água filtrada

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de melado

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Hidrate, em um recipiente, a linhaça com água por 15 minutos. No liquidificador, coloque o abacaxi, a polpa do maracujá, a cenoura, a água e as folhas de hortelã. Bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as sementes de linhaça (incluindo a água) e o melado. Bata por mais alguns segundos. Coe se preferir e sirva com pedras de gelo, decorando com folhas de hortelã. Suco de abacaxi com espinafre e couve Ingredientes 2 fatias de abacaxi

1 folha de couve sem o talo central

30 g de espinafre

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Suco de 1/2 limão Modo de preparo Coloque no liquidificador o abacaxi, a couve, o espinafre, o gengibre e a água de coco. Bata por 1 a 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Se desejar um suco mais leve, coe; mas o ideal é beber sem coar para manter todas as fibras. Finalize com o suco de limão e sirva imediatamente. Suco de abacaxi, beterraba e limão Ingredientes 2 fatias de abacaxi

1/2 beterraba descascada e picada

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

300 ml de água de coco

1 colher de sopa de semente de chia

Água para hidratar a chia

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um recipiente, hidrate a chia com água por 10 minutos. No liquidificador, coloque o abacaxi, a beterraba, a água de coco e o gengibre. Bata até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão e as folhas de hortelã. Bata por mais 30 segundos. Adicione a chia hidratada e misture levemente com uma colher. Sirva com pedras de gelo e decore com folhas de hortelã.