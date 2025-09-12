10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê / Crédito: EdiCase Saude

O costume de compartilhar a cama com os filhos, especialmente quando são bebês, é uma prática bastante comum em muitas famílias. Essa escolha geralmente está ligada à necessidade de facilitar a rotina noturna, já que torna mais simples atender às demandas da criança, como amamentar, trocar fraldas ou acalmar o choro. No entanto, esse hábito pode oferecer riscos à saúde. A médica do sono, Dra. Cris Herreira, formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva e com capacitação pelo Instituto do Sono de São Paulo, reforça que a recomendação é o quarto compartilhado — ou seja, a criança dormindo no mesmo ambiente que os pais, mas em superfície própria, como berço ou cama infantil.

Abaixo, veja 10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê! 1. Redução do risco de morte súbita infantil A literatura científica mostra que dormir na mesma cama aumenta as chances de morte súbita, especialmente em bebês menores de 1 ano, sendo uma prática contraindicada por organizações como a Academia Americana de Pediatria (AAP) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 2. Prevenção de sufocamento acidental Os cobertores, travesseiros e o próprio corpo dos pais podem representar riscos de sufocamento durante a noite. 3. Evita quedas perigosas A cama dos adultos não foi projetada para crianças. Há risco de quedas durante o sono, com possibilidade de traumas.

4. Proteção contra compressão involuntária Pais podem, sem perceber, se mover sobre o bebê durante o sono profundo, comprimindo-o de forma acidental. 5. Melhora a qualidade do sono da criança Dormir em superfície própria reduz despertares frequentes, permitindo mais tempo em sono profundo, essencial para o desenvolvimento. 6. Apoio ao aprendizado e à memória Dormir mal pode impactar o desenvolvimento da criança. “O sono é tão essencial quanto a nutrição. Alterações na arquitetura do sono infantil podem impactar o desenvolvimento neurológico e até na regulação hormonal”, explica a Dra. Cris Herreira. Um sono adequado fortalece a memória e o aprendizado.

7. Estímulo à autonomia emocional Crianças que sempre dormem na cama dos pais podem ter mais dificuldade em desenvolver independência e segurança emocional. 8. Menos estresse para os pais Quando cada um tem seu espaço, o sono da família como um todo tende a ser mais tranquilo e reparador. 9. Supervisão contínua sem riscos O quarto compartilhado garante proximidade e segurança, permitindo que os pais observem sinais de desconforto ou necessidade da criança, sem a expor a perigos.