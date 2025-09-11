Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal / Crédito: EdiCase Educacao

A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha. Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal Relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos de objetos indiretos e objetos diretos preposicionados). Exemplo: Gosto de você. Gosto: verbo;

de você: complemento;

de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém). Em termos sintáticos, temos: Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto. Eu: sujeito oculto ;

; estou: verbo de ligação;

acostumado: predicativo do sujeito;

a isto: complemento nominal;

acostumado a isto: predicado nominal. Exemplo 2: Gosto de você.

Eu: sujeito oculto;

gosto: verbo transitivo indireto;

de você: objeto indireto;

gosto de você: predicado verbal. Regência nominal Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições. Exemplo: Estou acostumado a isto. acostumado: nome;

a isto: complemento;

a: preposição que indica a regência. (Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).