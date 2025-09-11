Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda as diferenças entre regência verbal e nominal

Veja como construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta
Autor Redação EdiCase
Redação EdiCase Autor
A regência é um tema da gramática que estuda a relação entre os termos da oração, ou seja, como um verbo ou um nome exige complemento para a frase ter sentido completo. Ela se divide em regência verbal, quando o foco é a relação entre verbo e seu complemento, e regência nominal, quando a ligação é entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e o termo que o acompanha.

Entender a regência é importante porque ajuda a construir frases corretas, evitando erros de sentido ou de uso da norma culta. Veja abaixo!

Regência verbal

Relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Por vezes, tal relação é mediada por preposições (casos de objetos indiretos e objetos diretos preposicionados).

Exemplo: Gosto de você.

  • Gosto: verbo;
  • de você: complemento;
  • de: preposição que indica a regência (quem gosta, gosta de algo ou de alguém).

Em termos sintáticos, temos:

Exemplo 1: Eu estou acostumado a isto.

  • Eu:sujeito oculto;
  • estou: verbo de ligação;
  • acostumado: predicativo do sujeito;
  • a isto: complemento nominal;
  • acostumado a isto: predicado nominal.

Exemplo 2: Gosto de você.

  • Eu: sujeito oculto;
  • gosto: verbo transitivo indireto;
  • de você: objeto indireto;
  • gosto de você: predicado verbal.

Regência nominal

Relação entre substantivo, adjetivo, advérbio e seus respectivos complementos nominais. Tal relação é estabelecida por preposições.

Exemplo: Estou acostumado a isto.

  • acostumado: nome;
  • a isto: complemento;
  • a: preposição que indica a regência.

(Quem está acostumado, está acostumado a algo ou alguém).

Por Tao Consult

