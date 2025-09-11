Conheça o anjo da guarda do signo de Libra

O conceito de anjo da guarda está presente em diversas culturas e religiões, o qual é frequentemente descrito como um ser celestial designado para proteger e guiar uma pessoa ao longo de sua vida. Diversas tradições espirituais acreditam que esses seres oferecem proteção divina, ajudando a evitar perigos e oferecendo conforto em momentos difíceis.

Para muitos, a ideia de um anjo da guarda traz uma sensação de segurança e conexão com algo maior, sendo símbolo de fé e esperança. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Anael é o anjo da harmonia de Libra.