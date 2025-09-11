4 receitas vegetarianas de empadão / Crédito: EdiCase Culinaria

Se você segue a dieta vegetariana ou deseja experimentar alguns de seus pratos, vai adorar estas 4 receitas de empadão vegetariano. Isso porque, além de serem práticas de preparar, elas permitem combinações variadas de recheios, perfeitas para o almoço, lanche da tarde ou até o jantar. E mais: são nutritivas, saborosas e ideais para agradar até os paladares mais exigentes. Confira! Empadão de palmito Ingredientes Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de açafrão

1/2 colher de sopa de orégano

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

Azeite de oliva para untar e pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 2 xícaras de chá de palmito picado

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e o orégano. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.

Recheio e montagem Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Adicione o palmito e os tomates e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. Empadão de legumes Ingredientes Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 ml de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar e pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 1 cenoura descascada e ralada

1 abobrinha ralada

ralada 1/2 xícara de chá de ervilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de girassol e a água gelada aos poucos, sovando até obter uma homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve. Recheio e montagem Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e a ervilha e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.