Aprenda a usar esse vegetal no preparo de bebidas refrescantes e nutritivas

Rico em fibras, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, o pepino é um ingrediente perfeito para incluir na dieta, principalmente em sucos detox. Composto por cerca de 95% de água, ele ajuda a manter o corpo hidratado, favorece a digestão e, por ser pouco calórico, ainda auxilia no processo de perda de peso.

A seguir, confira 3 receitas de suco detox com pepino que combinam sabor e saúde para você incluir na dieta!