3 penteados femininos e masculinos para aproveitar os festivais / Crédito: EdiCase Beleza

Festival é o momento perfeito para ousar no visual — e o The Town, que está rolando em São Paulo, é a prova disso. Além das roupas estilosas, os penteados também ganham destaque e ajudam a compor o look para encarar horas de música e diversão. Para isso, vale apostar em produções que unam estilo, conforto e durabilidade — afinal, ninguém quer se preocupar com o cabelo enquanto está no meio da curtição. Segundo o hairstylist Mauricio Pina, diretor artístico do Jacques Janine, o segredo está em escolher penteados que tenham acabamento moderno sem abrir mão da praticidade. “É importante optar por produções que acompanhem a energia do festival, mas que também resistam ao movimento e ao tempo de show”, explica.

Para alcançar esse efeito, as ceras modeladoras são grandes aliadas: ajudam a controlar o frizz, dar textura, definir mechas e prolongar a durabilidade do penteado, tudo sem pesar nos fios. “Gosto de usar as da Charming, que oferecem três níveis de fixação e permitem variar entre acabamentos mais soltos ou estruturados, adaptando-se ao estilo e à proposta de cada look”, complementa o profissional. A seguir, confira opções de penteados masculinos e femininos para os festivais! Penteados masculinos 1. Messy hair despretensioso Ideal para quem busca um ar natural e descontraído, e um look moderno e despreocupado, perfeito para dançar até o amanhecer. Para criar movimento, use secador em temperatura morna enquanto modela com os dedos, soltando as mechas de forma irregular para intensificar o efeito “bagunçadinho”. 2. Topete retrô repaginado Para os que gostam de um visual estiloso e marcante, o topete é sempre uma boa pedida. O look combina atitude e elegância, ótimo para quem quer aparecer nas fotos do festival. Para reproduzir, aplique uma cera de fixação média nos fios ainda úmidos, penteie todo o cabelo para trás e, com a ajuda de uma escova redonda e do secador, levante a parte frontal criando volume. Finalize modelando com as mãos para deixar o topete no formato desejado.

3. Penteado alinhado ou tranças Aqui a ideia é segurar o cabelo do começo ao fim do show. Vale apostar no clássico cabelo bem alinhado para um ar sofisticado ou, para quem quer ousar, em tranças masculinas ou divisões marcadas. Para o estilo alinhado, basta aplicar uma cera de fixação forte desde a raiz, espalhar com um pente fino e fixar bem rente à cabeça. Já para as tranças, divida o cabelo em mechas bem definidas, trance até as pontas e use um pouco de produto nas mãos enquanto trançar para evitar frizz e manter a firmeza. Penteados femininos 1. Ondas despojadas – efeito messy Um look prático e cheio de atitude. Para dar textura às ondas soltas, deixando o cabelo com aquele ar “bagunçadinho”, perfeito para o clima de festival, o truque é preparar os fios com babyliss em mechas largas, soltar os cachos com os dedos e aplicar uma cera de fixação mais leve, amassando os fios para conquistar o efeito despojado. 2. Rabo de cavalo baixo com acabamento polido Para quem prefere um visual mais sofisticado, o rabo baixo é perfeito. O segredo está em pentear bem os fios para trás, prender na altura da nuca e aplicar a cera para alinhar baby hairs e dar acabamento liso. Para um toque extra, envolva uma mecha de cabelo em torno do elástico e esconda o prendedor, deixando o visual ainda mais elegante.