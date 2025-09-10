7 dicas para identificar e reverter o “quiet cracking” no trabalho / Crédito: EdiCase Empreendeer

O “quiet cracking” é uma expressão utilizada para descrever um estado em que o funcionário permanece fisicamente presente na empresa, mas já não está engajado verdadeiramente. Nesse cenário, ele continua cumprindo suas tarefas, mas com sinais de desgaste emocional e perda de motivação. O corpo comparece ao ambiente de trabalho, porém a mente e o coração já estão desconectados, transmitindo a sensação de que a vontade de sair é maior do que a de permanecer. “Esse estado nasce da soma de excesso de cobrança interna e falta de reconhecimento externo. O colaborador se cala, mas por dentro está rachando”, explica a psicóloga e empresária Zora Viana, referência em empreendedorismo educacional.

Segundo o especialista em neuroliderança Rogério Babler, CEO da mhconsult, trata-se de um cérebro em “modo de defesa”, resultado de estresse crônico, ausência de propósito e liderança pouco empática. Esse fenômeno pode afetar diretamente a produtividade, o bem-estar e até mesmo o clima organizacional, tornando importante que a empresa esteja atenta a esses sinais para evitar maiores impactos. A boa notícia é que é possível identificar os sinais e reverter o quadro. A seguir, os especialistas compartilham 7 dicas essenciais para reconhecer esse comportamento e apoiar o colaborador. Confira! 1. Reconheça os sinais sutis O “quiet cracking” não começa com queda de desempenho, mas com perda de entusiasmo. “O funcionário evita interações, participa menos de reuniões e se cala em momentos de brainstorming“, explica Zora Viana. Para Rogério Babler, líderes atentos também percebem expressões de cansaço, aumento de cinismo e respostas mais curtas no dia a dia. 2. Entenda o impacto coletivo Além da queda individual de produtividade, o fenômeno é contagioso. “Um colega desmotivado pode desengajar outros, enfraquecendo a energia coletiva”, alerta Zora Viana. Rogério Babler complementa: “o cérebro humano espelha estados emocionais. Um colaborador desmotivado pode contaminar o moral de todo o time”.

3. Resgate propósito e sentido Os funcionários devem se perguntar: “O que desse trabalho ainda me conecta com meu propósito?”. Essa clareza ajuda a redefinir prioridades e estabelecer limites mais saudáveis. 4. Promova diálogos francos A reversão começa com coragem para se posicionar e abertura para ouvir. “Já vi muitas carreiras florescerem de novo quando o diálogo foi aberto”, relata Zora Viana. Já para Rogério Babler, a liderança deve criar segurança psicológica: reconhecer conquistas, oferecer autonomia e reduzir cargas excessivas. 5. Adote práticas de autocuidado Sono de qualidade, pausas conscientes, atividade física e os hobbies são aliados contra o desgaste. “O autocuidado reduz o impacto do estresse e aumenta a resiliência”, orienta Rogério Babler.