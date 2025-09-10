5 receitas práticas e saudáveis com mandioquinha / Crédito: EdiCase Culinaria

A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, é um ingrediente versátil, saboroso e nutritivo, que se adapta a diferentes preparos. Rica em carboidratos de boa qualidade, fibras e vitaminas, destaca-se como uma opção saudável para quem busca refeições práticas e equilibradas. Incorporá-la na rotina alimentar permite criar pratos leves, coloridos e cheios de sabor, tornando a dieta mais variada e prazerosa. A seguir, veja 5 receitas práticas e saudáveis com mandioquinha!

Pão de mandioquinha Ingredientes 2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 15 g de fermento biológico fresco

1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de azeite

4 xícaras de chá de farinha de amêndoa

1 ovo

Azeite para untar

Farinha de amêndoa para enfarinhar

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, cozinhe a mandioquinha em água até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente, formando um purê. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture o fermento biológico, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o purê de mandioquinha, o ovo, o azeite e o sal. Misture bem. Adicione a farinha de amêndoa aos poucos, até a massa ficar macia e desgrudar das mãos. Sove a massa por 10 minutos em uma superfície enfarinhada. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano e deixe crescer até dobrar de volume. Modele em formato de pão de forma e transfira para uma forma untada com azeite e enfarinhada. Deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida. Mandioquinha assada com ervas finas Ingredientes 600 g de mandioquinha descascada e cortada em palitos grossos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de ervas finas secas ( alecrim , tomilho, orégano e manjericão)

, tomilho, orégano e manjericão) 2 dentes de alho picados Modo de preparo Coloque a mandioquinha em uma tigela e misture com o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, as ervas finas e o alho picado. Distribua os pedaços em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida. Escondidinho de frango com mandioquinha Ingredientes Purê

800 g de mandioquinha cozida e amassada

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e noz-moscada a gosto Recheio 500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar Modo de preparo Purê Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada, o leite vegetal, o sal e a a noz-moscada. Misture até formar um purê cremoso. Reserve.

Recheio Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e os tomates picados e refogue por 5 minutos. Adicione o milho-verde, tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê de mandioquinha, espalhe o recheio de frango e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. Creme de mandioquinha Ingredientes 400 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída e pimenta calabresa a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos. Adicione a mandioquinha e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça por mais 5 minutos, polvilhe a pimenta calabresa e sirva em seguida.