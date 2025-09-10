3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino / Crédito: EdiCase Culinaria

Após o treino, o corpo precisa de nutrientes que ajudem na recuperação muscular, na reposição de energia e na manutenção do equilíbrio nutricional. As vitaminas caseiras surgem como uma opção prática e saudável, combinando ingredientes naturais que fornecem proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais. A seguir, aprenda a preparar 3 vitaminas caseiras ricas em proteína vegetal para o pós-treino!