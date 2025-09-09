5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade / Crédito: EdiCase Beleza

Nos últimos anos, os homens têm valorizado cada vez mais a importância de manter uma boa aparência no dia a dia. Seja no ambiente de trabalho, nos estudos ou mesmo em momentos de lazer, estar bem cuidado vai além da estética: influencia diretamente na autoestima, confiança e até na forma como somos percebidos pelos outros. “Quando um homem cuida da aparência, ele não está apenas investindo em estilo, mas também em bem-estar. Um bom corte de cabelo, além de transmitir cuidado pessoal, ajuda em todas as situações do cotidiano, do profissional ao social”, destaca Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias.

A seguir, o profissional lista 5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade. Confira! 1. Buzz cut ou corte raspado Simples, moderno e sem complicações. O buzz cut é o corte ideal para quem busca praticidade total, já que não exige finalizadores nem manutenção frequente. 2. Crew cut ou corte militar O corte militar é uma ótima opção para homens que querem estar sempre arrumados, mas sem perder tempo todos os dias. As laterais são curtas e o topo levemente maior, garantindo um visual alinhado. 3. Undercut ou corte com laterais raspadas O undercut oferece versatilidade. Ele pode ser usado mais polido ou com um ar despojado, dependendo da ocasião. É prático e traz personalidade ao visual.