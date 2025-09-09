Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade

Veja opções modernas e fáceis de manter para homens com rotina agitada
Nos últimos anos, os homens têm valorizado cada vez mais a importância de manter uma boa aparência no dia a dia. Seja no ambiente de trabalho, nos estudos ou mesmo em momentos de lazer, estar bem cuidado vai além da estética: influencia diretamente na autoestima, confiança e até na forma como somos percebidos pelos outros.

“Quando um homem cuida da aparência, ele não está apenas investindo em estilo, mas também em bem-estar. Um bom corte de cabelo, além de transmitir cuidado pessoal, ajuda em todas as situações do cotidiano, do profissional ao social”, destaca Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias.

A seguir, o profissional lista 5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade. Confira!

1. Buzz cut ou corte raspado

Simples, moderno e sem complicações. O buzz cut é o corte ideal para quem busca praticidade total, já que não exige finalizadores nem manutenção frequente.

2. Crew cut ou corte militar

O corte militar é uma ótima opção para homens que querem estar sempre arrumados, mas sem perder tempo todos os dias. As laterais são curtas e o topo levemente maior, garantindo um visual alinhado.

3. Undercut ou corte com laterais raspadas

O undercut oferece versatilidade. Ele pode ser usado mais polido ou com um ar despojado, dependendo da ocasião. É prático e traz personalidade ao visual.

4. Fade clássico ou degradê

O degradê nas laterais deixa o fade moderno e democrático. É um corte que combina com vários estilos e formatos de rosto, além de se manter bem estruturado por mais tempo.

5. Caesar cut ou corte romano

Inspirado no estilo romano, o caesar cut traz fios curtos e uma franja discreta para frente. É ideal para quem gosta de um corte diferente, mas que não exige muito esforço para arrumar no dia a dia.

Por Leonardo Lino

