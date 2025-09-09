5 benefícios da mandioquinha para a saúde

A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa ou batata-salsa, é um tubérculo nativo dos Andes e bastante apreciado na culinária brasileira. Com casca fina e sabor levemente adocicado, ela se destaca por sua versatilidade: pode ser usada em sopas, purês, nhoques ou até mesmo ser consumida assada. Além disso, é fonte de diversos nutrientes que a tornam uma excelente aliada da saúde.

1. Favorece a saúde dos olhos

A mandioquinha é uma excelente aliada da saúde dos olhos. Isso porque ela é fonte de carotenoides, como a vitamina A e seus precursores, que atuam na proteção da visão. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g do vegetal cozido oferece cerca de 10,7 mcg de vitamina A (RE) e 5,33 mcg de vitamina A (RAE).

2. Fortalece a imunidade e protege a pele

Conforme a TBCA, 100 g de mandioquinha cozida é possível obter cerca de 17 mg de vitamina C, nutriente que ajuda a combater os radicais livres no corpo, protegendo as células contra danos, como o envelhecimento precoce e o enfraquecimento do sistema imunológico. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

3. Favorece a saúde dos ossos e dentes

A mandioquinha também é fonte de cálcio e fósforo. Segundo a TBCA, 100 g do alimento cozido oferece cerca de 11,9 mg e 29,4 mg dos nutrientes, respectivamente. Esses minerais são essenciais para a manutenção da saúde dos ossos e dentes, ajudando a prevenir doenças como a osteopenia e a osteoporose.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.