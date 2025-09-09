4 dicas e tendências para casamentos na primavera / Crédito: Edicase Entretenimento

A primavera conquista cada vez mais os casais que desejam celebrar o amor cercados de cores, aromas e leveza. Marcada por temperaturas mais amenas e estáveis, isto é, com mínimas possibilidades de chuva, a estação também dispõe de uma variedade de flores que tornam as celebrações mais coloridas e floridas. A temporada dá um toque de beleza natural aos casamentos com cerimônias românticas e cheias de personalidade. Pensando nisso, Camila Piccini, sócia e fundadora do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento do Brasil, lista 4 dicas e tendências para os casais que pretendem se casar neste período. Confira!

1. Cerimônias ao ar livre O período primaveril é uma excelente opção para casamentos ao ar livre, principalmente no período da tarde devido à iluminação. Neste sentido, jardins, vinícolas, praças e casas de campo tornam-se os cenários preferidos dos casais. “Este contato com a natureza permite decorações mais fluidas, integradas e, sobretudo, mais econômicas. Como o clima brasileiro é instável, aconselhamos um local que possua uma segunda opção para a cerimônia, caso haja uma chuva inesperada”, destaca Camila Piccini. 2. Gastronomia leve A estação requer menus mais frescos, com saladas, frutos do mar e finger foods, por exemplo. Há casais que optam por cardápios sazonais, valorizando ingredientes locais e de época. Inclusive, para a sobremesa, são indicadas opções mais cítricas, como tortas de limão, maracujá ou frutas vermelhas, gelatos artesanais e musses aeradas. “O bolo também pode seguir essa linha, com recheios de frutas tropicais, para haver um equilíbrio perfeito entre sabor e delicadeza. Para completar a experiência, aposte em drinks personalizados e coquetéis com base de espumante, gin ou frutas cítricas. Estes são os queridinhos da estação, pois combinam com a proposta de um casamento leve e descontraído”, complementa a especialista. 3. Decoração com flores sazonais A primavera traz uma maior variedade de flores e plantas que compõem não apenas a decoração da celebração, como também um dos itens mais importantes para a noiva: o buquê. Para Camila Piccini, os arranjos descomplicados, com folhagens naturais e flores em tons vibrantes, ganham força, reforçando o clima de frescor.

“A primavera é naturalmente marcada por uma explosão de cores, e os casamentos da estação refletem esse espírito vibrante em cada detalhe. A grande tendência é a união entre os tons pastel, como lavanda, pêssego, azul-claro e verde-menta, com cores mais intensas, a exemplo do coral, amarelo girassol e fúcsia”, explica. 4. Tendências de vestidos de noiva A escolha do vestido ideal depende de fatores como o estilo da noiva, o horário da celebração e o local escolhido. No entanto, a primavera pede, no geral, vestidos leves e descontraídos com tecidos esvoaçantes, como tule, organza e seda. Estes garantem conforto e romantismo. As mangas bufantes, decotes delicados e detalhes florais bordados também figuram entre os preferidos da estação. Para a noiva contemporânea, os minidresses surgem com cortes estruturados, corsets visíveis e silhuetas sofisticadas, sendo perfeitos para a festa ou uma segunda troca.