7 receitas de tortas de liquidificador veganas

Veja como preparar opções saborosas e fáceis para o dia a dia
A culinária vegana oferece uma vasta gama de opções de alimentos, e as tortas de liquidificador destacam-se como refeições práticas e saborosas. Essas receitas não apenas ajudam a atender às necessidades da dieta, mas também oferecem uma maneira prática de incorporar ingredientes saudáveis e nutritivos no dia a dia.

A seguir, confira como fazer receitas de tortas de liquidificador veganas!

Torta de espinafre com tofu

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 200 ml de água
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 1 maço de espinafre picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 500 g de tofu
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal a gosto
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e de aveia e o sal e misture. Aos poucos, acrescente o azeite de oliva e a água. Depois, amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Unte com azeite de oliva uma forma com fundo removível e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró por 5 minutos. Junte o espinafre e o sal e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata o tofu, o suco de limão e o sal até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o fermento químico e bata até obter um creme.

Em um recipiente, misture o creme de tofu com o espinafre. Depois, distribua o recheio sobre a massa assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 200 ml de água
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 100 g floretes de brócolis picados
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, a água, o óleo de coco e o sal e bata até obter uma pasta homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, junte a cenoura, a abobrinha e o brócolis. Despeje a mistura do liquidificador sobre os legumes e mexa. Transfira para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de grão-de-bico e tomate seco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite vegetal
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão seco a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as farinhas, o leite vegetal, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão e bata até obter uma massa cremosa. Adicione o fermento químico e bata para misturar. Após, coloque metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua o tomate seco e a cebola-roxa por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 300 g de palmito picado
  • 50 g de azeitona verde sem caroço picada
  • 200 g de milho-verde
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até obter uma consistência homogênea. Transfira metade da massa para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Despeje o recheio sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Torta de abóbora

Ingredientes

Massa

  • 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de água
  • Sal a gosto
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

  • 300 g de abóbora-cabotiá descascada e assada
  • 1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim)
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de canela
  • 1 colher de chá de gengibre
  • Suco de 1 limão
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas de amêndoas, de grão-de-bico e de linhaça dourada, o azeite de oliva, a água e o sal até obter uma consistência homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e na lateral de uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque a abóbora-cabotiá, o tahine, a canela, o gengibre, o suco de limão, o cheiro-verde e o sal. Bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o recheio sobre a massa assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Torta de alcachofra

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 2 xícaras de chá de coração de alcachofra cozido e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço picada
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a alcachofra e a azeitona e misture. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite vegetal e despeje na panela, mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o óleo vegetal, o amido de milho, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre a forma e cubra com o recheio. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de cenoura com calda de cacau

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de água com gás
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo branca
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Calda

  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de canela

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, a água com gás, o óleo de coco e o vinagre de maçã. Bata até ficar homogêneo. Continue batendo e acrescente aos poucos o açúcar mascavo para que ele dissolva por completo. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral e branca, a farinha de aveia e o sal e misture.

Em seguida, adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, o cacau em pó, o açúcar mascavo, o azeite de oliva, o amido de milho e a canela. Misture e leve ao fogo médio até formar uma calda uniforme. Retire a torta do forno, deixe esfriar e despeje a calda por cima. Sirva em seguida.

