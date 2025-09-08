5 novenas para o mês de setembro

Acompanhe esses devocionais ao longo dos dias e fortaleça sua fé com momentos de oração

A seguir, confira algumas novenas para acompanhar ao longo de setembro!

O início de um mês é sempre um convite à fé e à reflexão. O período traz 30 novos dias para agradecer e buscar bênçãos por meio de práticas como as novenas, especialmente as dedicadas aos santos celebrados em setembro, como São Cosme e Damião, Nossa Senhora das Dores e São Jerônimo. Essas devoções são frequentemente procuradas por quem deseja obter proteção e alinhar seus pedidos à vontade de Deus.

Também vos peço, por tuas dores, que ouças meu pedido nesta Novena e, se convém, me concedas.

Oh! Mãe minha, ao pé da cruz de teu Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo Sangue preciosíssimo de nosso Redentor.

Vos rogo que me alcances fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando a cruz de meu dever pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente a teu lado.

Oh! Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de teu Filho, a cujas dores estiveste perpetuamente associada:

Fixai em meu coração com eficácia as Chagas de Jesus crucificado. Fazei que de Cristo em mim leve a morte, que participe de sua Paixão e sorte e medite em suas Chagas.

Lembrai-vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de falar em favor nosso e que aparte sua indignação de nós.

Quando meu corpo morrer, tens que minha alma adquira do paraíso a glória. (Rezar três Ave-Marias)

E Vós, Oh! Cristo, ao sair eu desta vida, por tua Mãe querida, fazei que chegue a palma de vitória.

Para que não arda nos eternos fogos, defendei-me vós, Oh! Virgem, com teus rogos, no dia do juízo.

Nossa Senhora da boa Morte, rogai por nós.

Rogai por nós, Virgem dolorosíssima, que estivestes constantemente junto a cruz de Jesus Cristo.

2. Novena de São Mateus (21/09)

Oração inicial

Deus de misericórdia, escolheste um publicano, São Mateus, para compartilhar a dignidade dos Apóstolos.

Ao fazê-lo, mostraste-nos que contigo tudo é possível e que, embora sejamos pecadores, também podemos responder ao teu nobre chamado para evangelizar o mundo.

Com o exemplo e as orações de São Mateus, ajuda-nos a seguir Cristo e a permanecer fiéis ao teu serviço.

Em particular, pedimos, por sua intercessão, (mencione o pedido aqui).

Amém.

Oração final

Querido São Mateus, em seu Evangelho você retrata Jesus como o Messias esperado que cumpriu os Profetas da Antiga Aliança e como o novo Legislador que fundou a Igreja da Nova Aliança.

Obtenha para nós a graça de ver Jesus vivo em Sua Igreja e de seguir Seus ensinamentos em nossas vidas na Terra, para que possamos viver para sempre com Ele no céu.

Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.

3. Novena de São Cosme e Damião (26/09)

Oração inicial (Ato de Contrição)

Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor.

Oração final

Ó Deus, nosso Pai: com fé e confiança Vos suplicamos: por meio dos gloriosos São Cosme e São Damião, irmãos e mártires, santos médicos, que à semelhança de Jesus, tratavam o corpo e o espírito, num amor íntegro, gratuito e de predileção pelos pobres!

Atendei-nos (apresentar o pedido).

E vós, gloriosos mártires São Cosme e Damião, intercedei ao Senhor por (nome da pessoa em necessidade).

Ajudai-nos a amar e servir os irmãos, como vós. Desejamos imitar a vossa união e testemunho de vida, aceitando a vontade do Pai.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!

Repita as orações, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai durante os oito dias seguintes.

4. Novena de São Vicente de Paulo (27/09)

Oração inicial

Querido Senhor, agradecemos-Te por nos teres dado o Teu sacerdote, São Vicente de Paulo, como exemplo de santidade. Ajuda-nos a imitar a abertura à Tua vontade que ele demonstrou quando percebeu que o estavas a chamar para servir os pobres de uma forma particular.

São Vicente de Paulo, o senhor iniciou sua vida como padre com pouca ambição além de viver confortavelmente e sustentar sua família. Não começou imediatamente a buscar maneiras de servir a Deus mais profundamente.

Vejo como fiz isso na minha vida também… Por favor, ore para que Deus me ajude a superar meu desejo de simplesmente viver uma vida confortável.

Ao presenciar pessoalmente a difícil situação dos pobres enquanto trabalhava entre eles na propriedade de Gondi, você percebeu que Deus o estava chamando para servir a esses pobres. Em vez de fugir desse chamado, você se dedicou de corpo e alma, chegando a organizar outros para se juntarem a você nesse serviço.

Ore por mim, para que eu possa responder ao chamado de Deus em minha vida com a mesma sinceridade que você. Ore para que eu veja a quem Deus quer que eu sirva e para que eu cumpra isso.

Por favor, reze também por (mencione suas intenções aqui).

Oração final

São Vicente de Paulo, rogai por nós!

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém!

Repita as orações durante os oito dias seguintes.

5. Novena de São Jerônimo (30/09)

Oração inicial

Ó Deus, criador do universo, que vos revelastes aos homens, através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e levastes a vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-me a graça de compreender com clareza a Vossa palavra quando leio a Bíblia.

São Jerônimo, iluminai e esclarecei a todos os homens para que eles compreendam as Escrituras, e se deem conta de que ao contradizerem a religião Católica e a própria Bíblia, eles estarão entregues a princípios pagãos e supersticiosos.

São Jerônimo, ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum expressa nas Sagradas Escrituras.

São Jerônimo, rogai por nós.

Oração final

Bem-aventurado São Jerônimo, que tendes poder sobre os elementos do céu e da terra, poder que vos foi confiado por Deus.

Nosso Senhor, o vosso devoto e crente em vossos merecimentos vos roga, humildemente, não desampareis em seus passos.

São Jerônimo, que sois tão bondoso para com aqueles que pedem vosso socorro e vossa assistência, ouvi a minha prece e afastai de mim os perigos, fazendo com que a minha existência seja preservada, enquanto o Senhor Deus assim o permitir.

Sede, caridoso São Jerônimo, o meu guia, onde eu estiver caminhando, o meu guarda e o meu abrigo. Pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém!

Repita essas orações, um Pai-Nosso e uma Ave-Maria durante os oito dias seguintes.