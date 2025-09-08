5 dicas para estimular a leitura e a escrita na infância / Crédito: EdiCase Educacao

Em 08 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Alfabetização, uma data que chama atenção para a importância do acesso à leitura e à escrita como direitos fundamentais para a cidadania e o desenvolvimento social. No Brasil, esse tema está diretamente relacionado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece que o aprendizado formal da leitura e da escrita deve começar por volta dos 6 anos de idade, período em que as crianças estão mais preparadas para desenvolver habilidades cognitivas e linguísticas. A pedagoga Roberta Pereira da Silva, professora do Colégio Stella Matutina e pós-graduada em Alfabetização e Letramento, ressalta que o contato com o mundo letrado precisa ser incentivado desde a primeira infância, tanto em casa quanto na escola. “Na Educação Infantil, as crianças de 0 a 5 anos precisam ter contato com livros literários, gêneros textuais, letras, a escrita do nome. O letramento precisa caminhar lado a lado com a alfabetização“, explica.

A seguir, a profissional compartilha 5 dicas para incentivar a leitura e a escrita desde cedo. Confira! 1. Estimule o contato precoce com livros e textos Mesmo antes da alfabetização formal, crianças de 0 a 5 anos podem ter contato com livros literários, gêneros textuais e até com a escrita do próprio nome. Esse convívio ajuda a aproximar o pequeno do universo letrado. 2. Use métodos variados e flexíveis Não existe um único método que funcione para todas as crianças. A recomendação é apostar em uma abordagem híbrida, integrando especialmente os métodos fonéticos, para atender às diferentes necessidades da turma. 3. Faça da leitura parte da rotina familiar Atividades simples, como ler rótulos, placas de trânsito, listas ou receitas, ajudam a mostrar que a leitura e a escrita fazem parte da realidade. Essa vivência fortalece o vínculo entre alfabetização e letramento.

4. Use a tecnologia como aliada Aplicativos, jogos digitais e vídeos educativos podem enriquecer o processo, desde que usados com intencionalidade e de forma complementar ao trabalho do professor. 5. Aposte em atividades lúdicas Brincadeiras como “pulo ou passo” (pular na letra correspondente à palavra dita), leitura amassada ou molhada (descobrir palavras escondidas), ditado de imagens e jogos de formação de novas palavras tornam a alfabetização mais divertida e eficaz. “Alfabetizar é muito mais do que decodificar letras, é preparar cidadãos críticos e ativos, capazes de usar a leitura e a escrita no cotidiano e transformar a sociedade”, finaliza Roberta Pereira da Silva.