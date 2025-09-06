5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa / Crédito: EdiCase Culinaria

As comidas de boteco são ótimas para servir com uma boa cerveja gelada. Democráticas e diversas, elas agradam a maioria dos paladares. Porém, caso não queira sair de casa, saiba que também é totalmente possível prepará-las de forma simples e rápida no conforto do seu lar. Por isso, confira 5 receitas de comida de boteco deliciosas e fáceis de fazer para você não passar vontade! Bolinho de bacalhau Ingredientes 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 xícaras de chá de batata descascadas, cozidas e amassada

descascadas, cozidas e amassada 1 colher de sopa de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, misture a batata com o bacalhau, os ovos e o cheiro-verde. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e, aos poucos, disponha os bolinhos. Frite até dourar e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Frango à passarinho Ingredientes 1 kg de frango cortado em pedaços pequenos

cortado em pedaços pequenos Suco de 1 limão

4 dentes de alho descascados e amassados

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Após, aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e frite os pedaços de frango até dourar. Escorra em papel-toalha e transfira para um recipiente. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. Bolinho de carne-seca com mandioca Ingredientes 500 g de mandioca descascada

descascada 100 g de carne-seca cozida e desfiada

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão verde picado

Sal e coentro picado a gosto

Óleo para fritar

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Após, escorra a água, espere amornar e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um espremedor, amasse a mandioca até obter uma consistência homogênea, retirando os talos. Acrescente a carne-seca, a cebola, o pimentão e o coentro e mexa bem. Tempere com sal. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, disponha os bolinhos e frite até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida. Miniquibe Ingredientes 500 g de trigo para quibe

500 g de carne moída

750 ml de água quente

2 cebolas descascadas e raladas

3 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e a água. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Após, coloque o trigo em um pano de prato e escorra até eliminar toda a água. Transfira para um recipiente e adicione a carne moída, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e as folhas de hortelã e misture bem.