5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para apreciar no fim de semana
Redação EdiCase
Redação EdiCase
As comidas de boteco são ótimas para servir com uma boa cerveja gelada. Democráticas e diversas, elas agradam a maioria dos paladares. Porém, caso não queira sair de casa, saiba que também é totalmente possível prepará-las de forma simples e rápida no conforto do seu lar. Por isso, confira 5 receitas de comida de boteco deliciosas e fáceis de fazer para você não passar vontade!

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

  • 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 3 xícaras de chá de batata descascadas, cozidas e amassada
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata com o bacalhau, os ovos e o cheiro-verde. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e, aos poucos, disponha os bolinhos. Frite até dourar e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Frango à passarinho

Ingredientes

  • 1 kg de frango cortado em pedaços pequenos
  • Suco de 1 limão
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Após, aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e frite os pedaços de frango até dourar. Escorra em papel-toalha e transfira para um recipiente. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Bolinho de carne-seca com mandioca

Ingredientes

  • 500 g de mandioca descascada
  • 100 g de carne-seca cozida e desfiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 pimentão verde picado
  • Sal e coentro picado a gosto
  • Óleo para fritar
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Após, escorra a água, espere amornar e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um espremedor, amasse a mandioca até obter uma consistência homogênea, retirando os talos. Acrescente a carne-seca, a cebola, o pimentão e o coentro e mexa bem. Tempere com sal.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, disponha os bolinhos e frite até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Miniquibe

Ingredientes

  • 500 g de trigo para quibe
  • 500 g de carne moída
  • 750 ml de água quente
  • 2 cebolas descascadas e raladas
  • 3 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e a água. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Após, coloque o trigo em um pano de prato e escorra até eliminar toda a água. Transfira para um recipiente e adicione a carne moída, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e as folhas de hortelã e misture bem.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e enrole no formato de um miniquibe. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Depois, com o auxílio de uma escumadeira, coloque os miniquibes e frite até que dourem. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Calabresa acebolada

Ingredientes

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, corte a linguiça calabresa em rodelas. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a linguiça calabresa e refogue até soltar gordura. Junte a cebola e refogue até ficar dourada e macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

