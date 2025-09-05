Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 sucos caseiros para ajudar a combater a retenção de líquidos

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para reduzir o inchaço de forma saudável e natural
Autor Redação EdiCase
A retenção de líquidos é um problema comum que pode causar inchaço, desconforto e afetar a qualidade de vida. Em alguns casos, além da prática de exercícios físicos e do acompanhamento médico, esse incômodo pode ser reduzido com simples mudanças na dieta — como incluir alimentos diuréticos no dia a dia.

Pensando nisso, reunimos 7 receitas de sucos caseiros que, além de saborosos, são preparados com ingredientes naturais que ajudam a reduzir a retenção de líquidos de forma leve e saudável. Confira!

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • 1 abacaxi descascado e picado
  • 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado
  • 500 ml de água
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi e triture por 3 minutos. Adicione os demais ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melancia com gengibre

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de gengibre descascado e picado
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de pera com couve

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco de pepino com maçã-verde e gengibre

Ingredientes

  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 300 ml de água gelada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melão com limão

Ingredientes

  • 1 fatia de melão sem sementes e picada
  • Suco de 2 limões
  • 250 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 rodela de gengibre descascada e picada
  • 300 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã

Ingredientes

  • 2 cenouras picadas
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 350 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

