7 sucos caseiros para ajudar a combater a retenção de líquidos / Crédito: EdiCase Culinaria

A retenção de líquidos é um problema comum que pode causar inchaço, desconforto e afetar a qualidade de vida. Em alguns casos, além da prática de exercícios físicos e do acompanhamento médico, esse incômodo pode ser reduzido com simples mudanças na dieta — como incluir alimentos diuréticos no dia a dia. Pensando nisso, reunimos 7 receitas de sucos caseiros que, além de saborosos, são preparados com ingredientes naturais que ajudam a reduzir a retenção de líquidos de forma leve e saudável. Confira!

Suco de abacaxi com hortelã Ingredientes 1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 1 colher de sopa de gengibre descascado e ralado

500 ml de água

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o abacaxi e triture por 3 minutos. Adicione os demais ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida. Suco de melancia com gengibre Ingredientes 1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de gengibre descascado e picado

250 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida. Suco de pera com couve Ingredientes 1 folha de couve picada

picada 1 pera sem sementes e picada

250 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida. Suco de pepino com maçã-verde e gengibre Ingredientes 1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 maçã-verde sem sementes e picada

300 ml de água gelada

1 colher de chá de gengibre ralado

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.