6 dicas para a maquiagem durar o dia todo no The Town / Crédito: EdiCase Beleza

Grandes festivais de música, como o The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, oferecem uma atmosfera vibrante e inesquecível. No entanto, para quem gosta de caprichar no visual, é importante manter a maquiagem impecável durante todo evento, resistindo ao calor, ao suor, às mudanças de clima e à intensidade das atividades. A maquiadora e influenciadora Letícia Gomes, conhecida por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, lista algumas dicas para quem quer arrasar no look do festival sem se preocupar em retocar a cada hora. Confira!

1. Capriche na preparação da pele Antes de iniciar a maquiagem, é importante preparar a pele da forma correta. “A durabilidade da maquiagem começa antes mesmo da base. Limpe bem o rosto, hidrate de forma leve e finalize com um primer matificante ou de longa duração. Esse cuidado ajuda a controlar a oleosidade e garante que os produtos fixem melhor”, explica a influenciadora. 2. Invista em bases de longa duração Para garantir uma produção resistente, a maquiadora recomenda priorizar produtos com alta fixação. “Nos festivais, o ideal é apostar em bases de alta fixação, mas que tenham acabamento natural. Assim, você garante cobertura sem deixar o rosto pesado. As versões à prova d’água são ótimas aliadas para resistir ao calor e ao suor”, explica. 3. Selar é fundamental Selar as áreas mais oleosas é um dos passos mais importantes para evitar surpresas ao longo do dia. “Depois de aplicar a base e o corretivo, sele com um pó translúcido nas áreas de maior oleosidade, como testa, nariz e queixo. Isso ajuda a evitar brilho excessivo e impede que a maquiagem derreta ao longo do dia”, orienta Letícia Gomes. 4. Olhos que resistem a qualquer show Escolha os produtos corretos para os olhos. “Use sombras em creme ou líquidas de longa duração como base para o esfumado, porque fixam melhor do que as em pó. E, claro, escolha máscara de cílios e delineador à prova d’água. Assim, nada borra durante o festival”, diz a maquiadora.