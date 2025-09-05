Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4 receitas saudáveis e práticas de quiche para o almoço

Aprenda a preparar opções leves e saborosas para dividir com a família
O almoço muitas vezes pede praticidade, mas sem deixar de lado o sabor e o equilíbrio nutricional. Nesse contexto, as quiches se destacam como uma excelente opção: são versáteis, leves e podem ser preparadas com diferentes combinações de ingredientes. Além de práticas, permitem aproveitar vegetais e proteínas de forma criativa, resultando em pratos saudáveis e, ao mesmo tempo, sofisticados.

A seguir, aprenda a preparar 4 receitas saudáveis e práticas de quiche para o almoço!

Quiche de berinjela, abobrinha e cenoura

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

  • 1 abobrinha cortada em tiras finas
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 berinjela cortada em tiras finas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral com o sal. Acrescente o ovo, o azeite e a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, bata os ovos, o leite e a ricota até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje o creme sobre a massa pré-assada. Disponha as tiras de abobrinha, cenoura e berinjela em formato espiral. Regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar levemente e firmar o recheio. Sirva em seguida.

Quiche de atum com cebola-roxa

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 pitada de sal
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • Azeite para untar
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

  • 170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido
  • 2 cebolas-roxas cortada em fatias finas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico com o sal. Acrescente o iogurte natural, o azeite e a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue as cebolas-roxas até ficarem levemente caramelizadas. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite desnatado e a ricota, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture o atum e a cebola-roxa ao creme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com cebolinha picada antes de servir.

Quiche de espinafre com queijo feta

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 150 g de queijo feta amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture as farinhas e o sal. Adicione o ovo, o azeite e a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o espinafre, refogue por mais alguns minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite integral, adicione o queijo feta e tempere com a noz-moscada. Misture o creme ao espinafre refogado e despeje sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Quiche de cogumelo com alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 5 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 talo de alho-poró fatiado em rodelas finas
  • 300 g de tofu firme
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de levedura nutricional
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de aveia com o sal. Adicione o azeite e a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea e maleável. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, o alho-poró e o cogumelo até dourarem e liberarem aroma. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata o tofu, o leite de aveia, o amido de milho, o suco de limão, a levedura nutricional, a noz-moscada e o sal. Misture o creme batido com o cogumelo e o alho-poró refogados. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e nivele bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até o recheio firmar e dourar levemente por cima. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

