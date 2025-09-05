4 receitas saudáveis e práticas de quiche para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

O almoço muitas vezes pede praticidade, mas sem deixar de lado o sabor e o equilíbrio nutricional. Nesse contexto, as quiches se destacam como uma excelente opção: são versáteis, leves e podem ser preparadas com diferentes combinações de ingredientes. Além de práticas, permitem aproveitar vegetais e proteínas de forma criativa, resultando em pratos saudáveis e, ao mesmo tempo, sofisticados. A seguir, aprenda a preparar 4 receitas saudáveis e práticas de quiche para o almoço!

Quiche de berinjela, abobrinha e cenoura Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

4 colheres de sopa de azeite

1 ovo

4 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Recheio 1 abobrinha cortada em tiras finas

1 cenoura cortada em tiras finas

1 berinjela cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de ricota amassada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral com o sal. Acrescente o ovo, o azeite e a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.

Recheio Em uma tigela, bata os ovos, o leite e a ricota até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje o creme sobre a massa pré-assada. Disponha as tiras de abobrinha, cenoura e berinjela em formato espiral. Regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar levemente e firmar o recheio. Sirva em seguida. Quiche de atum com cebola-roxa Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

3 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de iogurte natural

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de água gelada

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar Recheio 170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

em pedaços, sólido em óleo e escorrido 2 cebolas-roxas cortada em fatias finas

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 xícara de chá de ricota amassada

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Cebolinha picada para finalizar Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico com o sal. Acrescente o iogurte natural, o azeite e a água gelada aos poucos, até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico, pressionando com as mãos até cobrir o fundo e as laterais. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue as cebolas-roxas até ficarem levemente caramelizadas. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite desnatado e a ricota, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture o atum e a cebola-roxa ao creme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com cebolinha picada antes de servir. Quiche de espinafre com queijo feta Ingredientes Massa