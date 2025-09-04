5 receitas criativas e práticas com frango desfiado para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

O frango desfiado é um ingrediente extremamente versátil, que combina sabor, praticidade e leveza. Por ser uma proteína magra e de fácil preparo, ele pode ser utilizado em uma grande variedade de receitas, sendo uma ótima opção para o almoço. Além disso, sua textura suave e o fato de absorver bem temperos fazem dele um coringa na cozinha, capaz de agradar diferentes paladares. A seguir, confira 5 receitas criativas e práticas com frango desfiado para o almoço!

Panqueca recheada de frango com molho de tomate Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo

1 pitada de sal

Azeite para untar Recheio 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto Molho 2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e orégano a gosto

Queijo parmesão ralado para servir Modo de preparo Massa

Bata no liquidificador o leite, os ovos, a farinha de trigo, o óleo e o sal até formar uma massa homogênea. Em fogo baixo, em uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite, coloque uma concha da massa e espalhe. Doure dos dois lados e repita até acabar a massa. Reserve. Recheio Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o tomate, o molho de tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado.

Molho Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e orégano, deixando ferver por 5 minutos. Montagem

Recheie cada panqueca com o frango, enrole e coloque em um refratário. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos. Sirva com o queijo parmesão ralado. Quibe de frango desfiado assado Ingredientes 500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água quente para hidratar o trigo

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de hortelã picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de azeite para pincelar

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra bem, espremendo para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, misturando bem. Em uma tigela grande, junte o trigo hidratado, o frango, a hortelã e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma massa homogênea. Em um refratário untado com azeite, espalhe metade da massa, cubra com o requeijão cremoso e finalize com o restante da massa. Pincele azeite por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.