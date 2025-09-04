5 dicas para melhorar o sono e acelerar o emagrecimento / Crédito: EdiCase Saude

Noites mal dormidas não afetam apenas o humor ou a disposição diária. O descanso insuficiente compromete hormônios que regulam a fome, eleva o desejo por alimentos calóricos e reduz o gasto energético, criando um cenário favorável ao acúmulo de gordura. Assim, dormir bem é tão importante para o emagrecimento quanto manter uma boa alimentação ou praticar exercícios físicos. “O sono de má qualidade reduz a produção de leptina, hormônio responsável pela saciedade, e aumenta os níveis de grelina, que estimula o apetite. O resultado é simples: mais fome, menos controle e maior tendência a escolher alimentos calóricos”, explica Giovanna de Oliveira Balleiro, nutricionista da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo.