3 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o jantar

O consumo de proteínas é essencial para a manutenção da saúde, já que esse nutriente participa da construção e reparação dos tecidos, além de contribuir para o bom funcionamento do organismo. Embora muitas pessoas associem a proteína apenas a alimentos de origem animal, os vegetais também são fontes importantes.

Tofu grelhado com brócolis ao molho asiático

Ingredientes

400 g de tofu firme

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água (para engrossar o molho)

Arroz branco cozido para acompanhar

Gergelim preto para finalizar

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos médios. Seque bem com papel-toalha e empane levemente no amido de milho. Aqueça uma frigideira grande com o óleo em fogo médio e doure os cubos de tofu de todos os lados até ficarem crocantes. Reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho, o gengibre e os brócolis por 3 a 4 minutos, mantendo-os crocantes.

Em uma tigela, misture o óleo de gergelim, o açúcar mascavo, o vinagre e a água. Despeje sobre os brócolis. Acrescente o amido de milho dissolvido e mexa até o molho engrossar levemente. Volte o tofu para a frigideira, misture tudo delicadamente e deixe cozinhar por mais 2 minutos para absorver o sabor. Sirva em tigelas acompanhado de arroz branco e finalize com gergelim preto.

Tabule de quinoa com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 pepino cortado em cubos pequenos

2 tomates maduros sem sementes e cortado em cubos

1 cebola-roxa picada

1/2 maço de salsinha picado

1/4 maço de hortelã picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem a quinoa em água corrente para retirar o sabor amargo. Em seguida, leve ao fogo em uma panela com a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até que a água seque e os grãos fiquem macios (cerca de 15 minutos). Reserve para esfriar. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Acrescente a salsinha, a hortelã e tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir, para que os sabores se intensifiquem.

Macarrão com molho cremoso de espinafre e ervilha

Ingredientes

250 g de macarrão tipo talharim

2 xícaras de chá de espinafre

1 xícara de chá de ervilha cozida

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju crua deixada de molho por 4h em água

1 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve, guardando 1/2 xícara de chá da água do cozimento. No liquidificador, bata a castanha-de-caju escorrida com a água morna até formar um creme liso. Reserve.