Veja como a hidratação é fundamental no processo de emagrecimento

A água é indispensável para o equilíbrio do organismo e participa de inúmeros processos vitais. Além de manter a hidratação, ela regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, auxilia na eliminação de toxinas e garante o bom funcionamento do metabolismo. No processo de emagrecimento, torna-se uma grande aliada: contribui para controlar o apetite, prolonga a sensação de saciedade e favorece o uso mais eficiente da energia pelo corpo.

“A água é essencial para todas as reações químicas do corpo, incluindo as metabólicas. Quando estamos desidratados, o metabolismo fica mais lento, a digestão é prejudicada e a sensação de fadiga aumenta”, Explica a nutricionista Giovanna de Oliveira Baleeiro, da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo. Segundo ela, até mesmo a queima de gordura depende de processos que só acontecem em um organismo bem hidratadoe hidratado.