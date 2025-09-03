5 técnicas simples para alinhar a postura corporal / Crédito: EdiCase Saude

As dores na coluna estão entre as queixas mais comuns no dia a dia. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população terá dores nas costas em algum momento da vida, e uma parte significativa desses casos está ligada à má postura. Horas em frente ao computador, o uso frequente do celular e até mesmo hábitos simples, como cruzar as pernas de forma incorreta, contribuem para o quadro. Para a fisioterapeuta Thainá Messias, da rede Pure Pilates, manter o alinhamento corporal vai muito além de evitar desconfortos pontuais. “Ter uma boa postura é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Ela permite que os músculos trabalhem de forma eficiente, prevenindo sobrecargas e reduzindo o risco de dores e lesões”, explica.

Se você quer mais equilíbrio, disposição e qualidade de vida, confira abaixo 5 cuidados simples para alinhar a postura! Impactos da má postura corporal Segundo a especialista, quando o corpo está desalinhado, não é apenas a coluna que sofre. “Uma postura incorreta pode causar dores nas costas, pescoço e ombros, mas também prejudica a respiração, a digestão e até a circulação. Uma coluna ereta abre espaço para que os pulmões se expandam melhor, oxigenando o corpo e o cérebro de forma mais eficiente”, ressalta. Um dos grandes vilões da atualidade é o uso excessivo de celulares e computadores. A chamada “síndrome do pescoço de texto” está cada vez mais comum. “Ao inclinar a cabeça em 60 graus para olhar para baixo, a pressão sobre o pescoço pode chegar a 27 quilos — o peso de uma criança de 8 anos. Essa tensão constante causa dor, rigidez e, com o tempo, pode até alterar a estrutura da coluna”, alerta Thainá Messias. Ajustes simples que fazem diferença A fisioterapeuta Thainá Messias destaca pequenos cuidados que ajudam a alinhar postura corporal. Confira!