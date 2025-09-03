5 benefícios da aloe vera para a pele / Crédito: EdiCase Saude

A aloe vera é uma das plantas medicinais mais versáteis do mundo e conquistou destaque nos cuidados com a pele. Rica em vitaminas, minerais, antioxidantes e enzimas, ela pode ser incorporada a diversas rotinas de beleza. Não é à toa que aparece tanto em receitas caseiras quanto em produtos de grandes marcas de cosméticos. “A aloe vera, conhecida também como babosa, é uma planta com propriedades terapêuticas muito interessantes. Ela possui ação calmante, cicatrizante e hidratante, sendo bastante utilizada em cuidados com a pele, como em casos de irritações leves, queimaduras solares e até para manter a pele mais saudável”, explica a dermatologista Luiza Lopes.

A seguir, a especialista detalha os benefícios dessa planta medicinal para a pele! 1. Hidratação leve e eficaz O gel da babosa é um dos aliados mais conhecidos para manter a pele hidratada. Diferente de outros produtos, ele não deixa a sensação oleosa e pode ser usado inclusive em peles mistas e oleosas. 2. Alivia queimaduras solares Após longos períodos de exposição ao sol, a pele pode ficar vermelha e causar desconforto. O uso tópico da aloe vera pode ser um grande aliado. “Nesses casos, ajuda a refrescar, reduzir a vermelhidão e acelerar a recuperação da pele, mantendo-a mais saudável”, explica a dermatologista Luiza Lopes. 3. Suaviza irritações Coceiras, pequenas reações e ressecamentos podem ser suavizados com a aplicação do gel da planta. Sua ação anti-inflamatória contribui para reduzir a sensibilidade local.

As vitaminas e minerais da aloe vera favorecem a regeneração da pele em pequenos machucados ou descamações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 4. Auxilia na cicatrização A presença de vitaminas e minerais na aloe vera favorece a regeneração da pele em pequenos machucados ou descamações, sempre como um tratamento complementar. 5. Uso em cosméticos prontos Hoje, a indústria da beleza incorpora a aloe vera em géis, cremes, loções e máscaras faciais. Essa é a forma mais segura de aproveitar seus benefícios, já que os produtos passam por testes dermatológicos. Como utilizar a aloe vera com segurança? Apesar dos benefícios, a dermatologista Luiza Lopes alerta para a utilização sem orientação médica. “É importante lembrar que, apesar de natural, o uso deve ser feito com cuidado, porque em algumas pessoas pode causar reações. O ideal é sempre buscar produtos dermatologicamente testados e orientações de um profissional especializado”, conclui a dermatologista.