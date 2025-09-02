Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitaminas e minerais: o papel dos nutrientes no emagrecimento

Especialistas revelam como a deficiência nutricional pode atrapalhar a perda de peso e o que fazer para corrigir
Autor Redação EdiCase
Emagrecer de forma saudável vai muito além de cortar calorias ou intensificar os treinos. O equilíbrio nutricional é um dos pilares para que o corpo funcione bem, mantenha energia e consiga responder positivamente às mudanças de hábitos. Vitaminas e minerais, por exemplo, têm papel fundamental nesse processo: participam do metabolismo, ajudam na disposição e podem até influenciar na sensação de saciedade.

É aí que surge a dúvida: afinal, vale a pena suplementar vitaminas e minerais para emagrecer? De acordo com especialistas da Doctor Puro, clínica localizada em São Paulo, a resposta depende do perfil de cada pessoa. A suplementação pode ser uma aliada poderosa, mas somente quando existe real necessidade, o que só pode ser comprovado por meio de exames laboratoriais e acompanhamento profissional.

“Cada micronutriente tem uma função específica no organismo. O ferro, por exemplo, está diretamente ligado ao transporte de oxigênio. Sua deficiência causa fadiga e baixa performance, o que compromete a prática de atividade física. Já o magnésio participa de mais de 300 reações metabólicas, incluindo processos de queima de energia, síntese proteica e equilíbrio do sistema nervoso”, explica a nutricionista Giovanna de Oliveira Baleeiro da Doctor Puro.

Ela destaca, no entanto, que suplementar por conta própria não é solução. “Vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, podem se acumular no organismo e provocar toxicidade. Ou seja, aquilo que parecia uma ajuda pode se transformar em um grande problema”, alerta.

O estilo de vida influencia na escolha do suplemento

Lucas Lemes Barros, médico integrativo da clínica Doctor Puro, reforça que o estilo de vida é determinante na escolha de suplementos alimentares. “Um paciente que treina cinco vezes por semana não tem a mesma demanda de quem leva uma vida mais sedentária. Atletas e praticantes de atividade física intensa podem se beneficiar de níveis adequados de vitaminas do complexo B, zinco e selênio, nutrientes importantes para a produção de energia, síntese hormonal e recuperação muscular. Mas isso não significa que todos devam suplementar, é preciso investigar a real carência”, ressalta.

Por isso, é importante consultar um médico antes de inserir suplementos alimentares na rotina, pois cada organismo possui necessidades específicas que devem ser avaliadas por um profissional de saúde. O consumo sem orientação pode trazer riscos, como interações indesejadas com medicamentos, excesso de nutrientes ou até efeitos colaterais. Além disso, o médico poderá solicitar exames para identificar possíveis deficiências e recomendar o suplemento adequado, na dose correta, garantindo mais segurança e eficácia no cuidado com a saúde.

Deficiência de nutrientes pode impedir o emagrecimento

Outro ponto importante é que nem sempre o emagrecimento é travado pela falta de disciplina. Muitas vezes, é o corpo pedindo nutrientes que não está recebendo. Deficiências de vitamina D, por exemplo, estão associadas à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura abdominal. Já a carência de vitamina B12 pode gerar cansaço crônico e falta de concentração, dificultando a adesão a treinos e rotinas alimentares mais saudáveis.

Por outro lado, o excesso também preocupa. O consumo indiscriminado de polivitamínicos, sem necessidade comprovada, pode causar sobrecarga hepática e renal. Além disso, a falsa sensação de “estar protegido” pode levar a escolhas alimentares piores, criando um ciclo de autossabotagem.

Emagrecendo de maneira saudável

Abaixo, confira 5 dicas práticas dos especialistas da Doctor Puro para emagrecer de forma saudável e manter as vitaminas e minerais nos níveis adequados:

  1. Prefira sempre os alimentos como primeira fonte de nutrientes: folhas verde-escuras, leguminosas, oleaginosas, peixes e frutas fornecem vitaminas e minerais em equilíbrio natural;
  2. Faça exames regularmente: só assim é possível identificar carências reais e indicar doses seguras;
  3. Evite a automedicação: polivitamínicos genéricos podem não atender às suas necessidades e até gerar excesso de algumas substâncias;
  4. Priorize nutrientes-chave para a energia e metabolismo: ferro, magnésio, zinco, selênio e vitaminas do complexo B estão entre os mais ligados à disposição e ao emagrecimento saudável;
  5. Busque orientação profissional: o acompanhamento médico e nutricional garante segurança, personalização e resultados mais consistentes.

Em resumo, a suplementação de vitaminas e minerais pode ser, sim, uma aliada da perda de peso. Mas ela só faz sentido em um plano individualizado, que considere hábitos de vida, rotina de treinos e resultados de exames laboratoriais. Para os especialistas da Doctor Puro, a chave é clara: antes de pensar em cápsulas, é preciso olhar para a alimentação, o estilo de vida e a saúde como um todo.

Por Gabriela Andrade

