7 receitas veganas com tofu ricas em proteínas / Crédito: EdiCase Culinaria

Rico em proteínas e com uma textura suave que combina bem com diferentes temperos, o tofu é um verdadeiro coringa na cozinha vegana. Ele não só contribui para o aporte proteico, sendo uma alternativa às fontes animais, como também se mostra altamente versátil, podendo ser grelhado, cozido ou assado. Abaixo, confira 7 receitas incríveis e veganas com tofu!

Berinjela assada com pasta de tofu Ingredientes 2 berinjelas cortadas em rodelas de 1,5 cm de espessura

cortadas em rodelas de 1,5 cm de espessura 3 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de tofu escorrido e amassado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/4 de xícara de chá de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 cebolinhas picadas finamente Modo de preparo Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com metade do azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias e levemente douradas. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais um minuto. Junte o tofu, o molho de soja, a páprica defumada e o cominho. Cozinhe por 5-7 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o molho de tomate, a levedura nutricional, o sal e a pimenta-do-reino, misture e cozinhe até engrossar. Em uma assadeira, faça camadas com uma fatia de berinjela assada e um pouco do recheio de tofu. Repita o processo com todas as fatias de berinjela e coloque uma colher de molho de tomate por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e salpique com cebolinha. Sirva em seguida. Tofu grelhado com creme de abacate Ingredientes 400 g de tofu firme

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim

1 colher de chá de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Polpa de 1 abacate maduro

maduro Suco de 1 limão

1 dente de alho picado

Folhas de coentro para decorar Modo de preparo Corte o tofu em triângulos e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, misture metade do azeite de oliva, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura em ambos os lados do tofu e disponha-o em uma frigideira antiaderente preaquecida em fogo médio. Cozinhe por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.

Em um processador de alimentos, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o alho, o restante do azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um creme homogêneo e suave. Disponha os pedaços de tofu grelhado em um prato ou tábua. Acrescente uma porção generosa do creme de abacate ao lado. Decore com folhas de coentro e sirva em seguida. Hambúrguer de tofu e grão-de-bico Ingredientes 200 g de tofu firme

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Em um recipiente, esmague o tofu com um garfo e misture com o grão-de-bico até formar uma massa homogênea, mantendo alguns pedaços inteiros para textura. Acrescente a aveia em flocos, a cebola, o alho, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até que a massa fique firme. Pegue pequenas porções e modele no formato de hambúrgueres. Aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com salada. Salteado colorido com tofu e vegetais Ingredientes 400 g de tofu cortado em tiras

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

1/4 de repolho roxo fatiado

1/4 de repolho chinês fatiado

2 cenouras descascadas e cortadas em tiras finas

descascadas e cortadas em tiras finas 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

4 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 2 colheres de sopa de água

1/2 maço de couve cortado em pedaços grandes

Folhas de manjericão a gosto Modo de preparo Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de óleo de gergelim em fogo médio. Adicione o tofu e cozinhe até que fique dourado de todos os lados. Retire da frigideira e reserve. Depois, na mesma frigideira, coloque o restante do óleo de gergelim e acrescente o alho e o gengibre. Refogue por 1 minuto.

Junte as cenouras, os repolhos e o pimentão. Cozinhe até que os vegetais estejam levemente macios, mas ainda crocantes. Adicione o tofu, juntamente com o molho de soja e o vinagre de arroz. Misture e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o amido de milho diluído para engrossar o molho, mexendo sempre. Coloque a couve e misture até que comece a murchar levemente. Desligue o fogo e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida. Curry com tofu, cogumelo e vegetais Ingredientes 400 g de tofu cortado em cubos

200 g de cogumelo paris fatiado

1 brócolis cortado em pequenos floretes

cortado em pequenos floretes 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas

100 g de ervilha fresca

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

2 colheres de sopa de óleo de coco

400 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de pasta de curry vermelho

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de molho de soja

Folhas de coentro e pimenta vermelha fatiada para decorar Modo de preparo Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 1 minuto. Junte a pasta de curry vermelho, a cúrcuma, a páprica picante e o cominho e cozinhe por 2 minutos, mexendo sempre. Após, despeje o leite de coco na panela e misture até formar um molho homogêneo. Adicione o molho de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o pimentão, a cenoura, o brócolis e o cogumelo e mexa para incorporar. Cozinhe até que os vegetais estejam macios, mas ainda crocantes. Adicione os cubos de tofu e a ervilha e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e transfira o curry para um prato. Decore com coentro e pimenta vermelha. Sirva em seguida.

Espaguete com tofu à bolonhesa Ingredientes 300 g de tofu firme amassado

300 g de espaguete sem ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 cenoura descascada e ralada

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos

400 g de tomate pelado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de manjericão seco

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

1/2 xícara de chá de vinho tinto

Folhas de manjericão fresco para decorar Modo de preparo Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura e o pimentão vermelho e refogue até que estejam macios. Coloque o tofu e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente o vinho tinto e cozinhe até evaporar. Adicione o tomate pelado, o extrato de tomate, o orégano, o manjericão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo, misture e cozinhe por 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque o espaguete cozido e mexa para envolver. Sirva decorado com as folhas de manjericão. Tofu à parmegiana Ingredientes 400 g de tofu firme

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de alho em pó

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de molho de tomate

3 colheres de sopa de queijo de castanha-de-caju ralado

Orégano e manjericão seco a gosto Modo de preparo Com uma faca, corte o tofu em fatias de aproximadamente 1 cm e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Em um prato, coloque a farinha de aveia, em outro a água e em um terceiro a farinha de rosca misturada com o orégano e o manjericão. Passe cada fatia de tofu na farinha de aveia, depois na água e, por fim, na farinha de rosca, garantindo que fiquem bem cobertas.