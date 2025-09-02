Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde

Veja como preparar bebidas deliciosas para deixar a alimentação mais equilibrada
As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!

Vitamina de coco, banana e aveia

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de mel
  • 5 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga e maracujá

Ingredientes

  • 1 manga madura picada
  • 1 polpa de maracujá
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher sopa de mel
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 5 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de ameixa, maçã e morango

Ingredientes

  • 5 morangos
  • 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
  • 3 ameixas secas sem caroço
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de mel
  • 4 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

